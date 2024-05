Cena y vino: las horas previas del hombre que atropelló y mató a dos agentes en el Acceso Sur

La tragedia del Acceso Sur en la que dos agentes murieron tras ser embestidos por un vehículo conducido por Hugo Martín Rodríguez Cáceres, quien dio positivo de alcoholemia, fue el inicio de un fin de semana marcado por accidentes de tránsito con saldo fatal en Mendoza.

Si bien el escenario no era el mejor, ya que había poca visibilidad y vehículos en la calzada producto de un choque anterior, Rodríguez está acusado de haber conducido a alta velocidad y, además, no superó el test de alcoholemia. Por su parte, llamó la atención el hecho de que el acusado es sommelier y enólogo, tal indica en sus redes sociales, y que trabaja en una bodega, lo cual dio lugar a diversas especulaciones.

Sin embargo, según su abogado, Pablo Cazabán, no serían esas las funciones que cumple en la bodega en la que se desempeña en la zona de Vista Flores, en el Valle de Uco. "Él trabaja en una de las bodegas del famoso Clos de los Siete (lo integran Cuvelier Los Andes, Rolland, DiamAndes y Monteviejo), pero en la parte de comercialización y exportación, no en la producción. No es un operario de la bodega. Es profesional, tiene estudios terciarios y se dedica a lo que estudió, que es comercialización y marketing", dijo el letrado.

El sommelier llevaba botellas de vino en su auto / Alf Ponce Mercado/MDZ

Por su parte, antes de emprender el viaje desde Tunuyán hasta el Gran Mendoza, según Cazabán, "salió a cenar con un amigo y tomaron una botella de vino, ponele que haya tomado medio litro de vino. Después, él venía a buscar a sus hijos, porque está separado y los hijos viven con la madre". Además, comentó que el hombre estaba muy shockeado.

La tragedia

Mientras personal policial y preventores trabajaban en el Acceso Sur a la altura del carril Sarmiento, en Godoy Cruz, debido a una serie de accidentes en cadena ocurridos en la noche del viernes, un automovilista atropelló a dos de los agentes. Mientras que uno murió en el acto, el segundo falleció a las pocas horas en el hospital.

El frente del vehículo de Rodríguez quedó destruido / Alf Ponce Mercado/MDZ

El conductor, que manejaba una camioneta, fue detenido de inmediato y la información indica que el control de alcoholemia arrojó 2,28 gramos por litro de alcohol en sangre.

Además, cabe recordar que el abogado defensor pidió la prisión domiciliaria para el acusado, debido a que no registra antecedentes penales ni viales. Sin embargo, se espera que dicha solicitud sea rechazada por la Fiscalía.