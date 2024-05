Máximo Thomsen sorprendió al revelar que se puso de novio en la cárcel y dijo: "La extraño mucho"

En la segunda parte de la entrevista que le brindó a Telenoche, Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en 2020, dio nuevos detalles del hecho y contó cómo son sus días de prisión en la cárcel de Melchor Romero. Además, le pidió perdón a la familia de la víctima y dijo que reza por ella todas noches.

En un momento de la entrevista fue consultado por su entorno, sus afectos más cercanos como sus padres, su hermana y sus amigos. "Extraño mucho a mis papás", comentó en primer lugar y reveló que su hermana "todo el tiempo me dice que me necesita". En ese punto el joven se quebró y comenzó a llorar adelante de las cámaras.

También reveló que conoció a una chica "en todo el tiempo que llevo acá adentro" y que lo "apoya mucho en todo esto para que siga fuerte". A su vez pidió "que se termine esta pesadilla" para poder ir a abrazarla. Se trata de una revelación que llamó la atención ya que no se conocía que Thomsen tuviera pareja antes de quedar preso por haber asesinado a Báez Sosa.

Máximo Thomsen y su noviazgo

"Fue y es importante para mi vida, deseo salir para poder ir a buscarla, es un pilar para mí. Hoy en día decidió apartarse porque la estaba afectando, tenía que seguir con su vida. Pero la extraño mucho", agregó. Mientras tanto indicó que "fue una chica que se interesó en mí estando acá adentro".

Sobre sus amigos y su entorno, el condenado a perpetua remarcó que "me rompe el corazón, me mandan mensajes siempre y me dicen que quieren estar conmigo".

En cuanto a sus días de cárcel, Thomsen detalló: "Tenemos cuatro horas de patio por día y ahí compartimos con otros detenidos. Son muchas horas de encierro y lo único que esperamos son las visitas de la familia, una vez por semana":

"La mayor parte del tiempo jugamos a las cartas, a la ajedrez, o miramos alguna película", agregó.

En una de las partes finales de la entrevista se refirió a Fernando Báez Sosa y le pidió perdón a su familia: "Rezo todas las noches para que tenga paz":

En el cierre de la nota se esperanzó con mejorar su situación actual: "Dios quiera que pueda salir pronto en libertad. Sé que mi abogado está trabajando para eso. Quiero justicia por la verdad de lo que pasó".