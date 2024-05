Un camión se quedó sin frenos, chocó a dos vehículos y casi provoca una tragedia en la Ciudad de Mendoza

Un camión sin frenos casi provoca una tragedia en avenida Costanera y Correa Saa, en la Ciudad de Mendoza, al colisionar contra dos vehículos en horas de la mañana. Una camioneta que fue impulsada por el impacto estuvo a punto de atropellar a dos mujeres que cruzaban la calle, aunque afortunadamente el conductor consiguió maniobrar a tiempo y evitar lo que pudo ser una fatalidad.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el conductor del camión que transportaba cereales intentó frenar, pero no lo consiguió, por lo que impacto a otros dos vehículos, mientras que las transeúntes se salvaron y por poco no fueron alcanzadas por uno de los rodados.

El impacto en la parte frontal de los vehículos. Foto: Rodrigo D'Angelo/MDZ

Matías, el camionero, quien debía entregar una carga en Las Heras, dio su versión de los hechos a MDZ: "Me quedé sin frenos. Me quedo sin frenos, cortó el semáforo y bueno, justo venía el hombre en el vehículo". Además, agregó que "también había una camioneta". Luego, manifestó que "dentro de todo estamos todos bien, no fue nada grave".

Por su parte, Jonathan, el conductor de la camioneta involucrada, contó que sufrió algunos golpes, pero que está en buen estado: "Gracias a Dios fueron unos golpes en la espalda, pero estoy bien. Estaba parado en el semáforo esperando que me diera verde y me chocó de atrás el camión, que se quedó sin frenos aparentemente".

El conductor de la camioneta tuvo que esquivar a dos peatones. Foto: Rodrigo D'Angelo/MDZ

Sobre la situación más critica dijo que "dos chicas iban cruzando por la senda peatonal, así que tuve que esquivarlas y esquivar el auto que venía con luz verde, que impactó también con el camión. Pasé por arriba del cantero que divide la calle lateral con la Costanera". Luego, agregó que "tuve un segundo de lucidez y gracias a Dios pude esquivar a esas personas".