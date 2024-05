Le metió 10 ganchos a la cabeza: qué dijo la kiosquera que le pegó al ladrón y evitó un robo

En un sorprendente giro de eventos, Yanela Cáceres, empleada de un kiosco en Resistencia, Chaco, logró frustrar un intento de robo utilizando sus habilidades de “kick boxing”. El incidente, captado por las cámaras de seguridad, mostró a Cáceres enfrentando a un delincuente que intentó asaltarla durante la madrugada del miércoles.

El ladrón, un conocido "trapito" de la zona, ingresó al kiosco y pidió una botella de agua. Al abrir la ventana para entregársela, el hombre intentó robar un paquete de cigarrillos, desencadenando una rápida y contundente reacción por parte de Cáceres. La empleada, quien trabaja en el kiosco desde hace solo seis meses, explicó que reconoció al hombre de una ocasión anterior y actuó con precaución.

"Me preguntó por un cigarrillo suelto, pero ya no vendemos de esa manera. Luego me pidió agua, y cerré la ventana cuando fui a buscarla porque conozco 'las mañas'", relató Cáceres en una entrevista con Diario Chaco. A pesar de sus precauciones, el delincuente intentó forzar la entrada para acceder a la caja registradora y otros objetos de valor.

El video

En el momento en que el hombre intentó tocarle la cara, Cáceres reaccionó instintivamente, aplicando más de diez golpes con técnicas de kick boxing. "Reaccioné así porque soy peleadora de kick boxing. No tengo miedo, simplemente actué como se ve en el video", afirmó.

El incidente dejó a Cáceres con ligeras heridas en las manos, pero no se reportaron mayores daños ni robos en el kiosco. La dueña del local expresó su alivio: "Yanela quedó alterada y tuvo un poco de sangrado en las manos, pero gracias a Dios no se llevaron nada".