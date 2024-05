Dos de las argentinas rescatadas de una red de trata en México serán repatriadas

La causa contra una red de trata en Playa del Carmen, en la que 15 argentinas y dos mexicanas fueron rescatadas por explotación sexual y laboral, avanza y las autoridades informaron que dos de las víctimas serán repatriadas.

Mientras se completan los papeles para el regreso al país, las 17 víctimas se encuentran a resguardo en casas de seguridad donde deberán testificar contra la banda que les ofrecía falsos trabajos en hoteles de lujo.

Fue el fin de semana cuando la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Quintana Roo allanó el lugar, rescató a las mujeres y confirmó que durante el operativo se detuvo a tres hombres: Luis Alfredo “N”, Emmanuel “N” y Ángel Alberto “N” por el delito de explotación sexual.

Los hombres arrestados. Foto: NA.

Pese a que son 15 las argentinas rescatadas, por el momento las autoridades informaron que dos, o hasta cuatro mujeres, van a tener una repatriación asistida que se llevaría a cabo la semana que viene.

Se confirmó además que será México quien pague los gastos del operativo, ya que en dicho país ocurrió el delito. Se espera que con el transcurso de los días las demás víctimas también reciban ayuda para regresar a la Argentina.

Cómo empezó la investigación contra la banda

El 14 de mayo pasado una de las argentinas logró denunciar en el WhatsApp de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que se escapó de un lugar donde funcionaba una red de trata.

Las víctimas, entre las que hay 15 argentinas. Foto: NA.

“Fiscales ayúdenme. Quiero denunciar que me escapé de un quilombo o como dicen aquí un bar La Consentida, donde me prostituían en contra de mi voluntad y no conozco esta ciudad porque soy de Argentina, pero sé que las calles son Constituyentes y Carretera Federal. Les ruego oculten mi teléfono porque temo por mi vida. Hay tres pibas de 12 o 13 años. Las prostituyen es horrible. Somos 15 pibas que nos quitaron los pasaportes, pero yo me logré escapar. Les ruego nos ayuden”, expresaba el mensaje.

Frente a esta denuncia, se inició una investigación que tres días después finalizó con la detención de tres sujetos y el rescate de 17 mujeres.