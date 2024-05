"Nos hartamos": la drástica decisión que tomó un comerciante del Gran Mendoza cansado de los robos

Perito Moreno al 250, a una cuadra y media de la Municipalidad y de la plaza de Godoy Cruz. La cuadra tiene el movimiento diario y característico de una zona repleta de comercios. Sin embargo, la persiana baja de un mini super, un cartel y una pintada llaman la atención de quienes pasan por allí. "Cerrado por exceso de robos", se lee. MDZ habló con Fernando, el dueño del comercio, para conocer la situación.

Fernando y su hermana comenzaron con el negocio y tenían la ilusión de dedicarse de lleno y vivir del local. Sin embargo, los robos constantes los llevaron a tomar una decisión drástica: cerrar para siempre. Entonces, decidieron pegar un cartel escrito a mano para reflejar la triste realidad que les toca padecer y una pintada que reza lo siguiente: "Felicitaciones mecheros".

La leyenda escrita con tiza en una puerta del local / Cristian Minich/MDZ

Un sueño truncado

"El 6 de junio cumplíamos un año desde que abrimos el local, estábamos muy entusiasmados", cuenta Fernando. "Si bien no veníamos bien por la situación económica, era todo a pulmón. Somos dos hermanos y este era nuestro proyecto", dice.

Respecto de los robos, manifestó que "una de las cosas que llaman la atención es que nunca se roban un paquete de fideos, de arroz o algo que tal vez se pueda entender por la necesidad, sino que se llevan los productos más caros".

Además, dice que "en la zona hay muchos robos, pero en negocios de este estilo, en almacenes o supermercados. Son robos de mecheros, gente que viene sola o en pareja. Algunos simulan una compra con una tarjeta de débito que no tiene fondos y otros dicen que no encontraron lo que buscaban, pero después uno revisa las cámaras y se da cuenta de que le falta un champú o un desodorante.

Las medidas no alcanzaron

En su local, los hermanos cuentan con cámaras de seguridad e incluso podrían atender a través de una pequeña ventana, pero apuntaban a otro estilo de comercio. "Tenemos cámaras de seguridad y en la tarde podíamos atender por una ventana, pero tampoco es la idea porque nunca quisimos que fuera un kiosco. La idea era que el cliente entre, que recorra, que vea los precios o que encuentre algo que le conviene. Entonces, limitarse a atender detrás de una reja no era la idea inicial, por eso no hemos tomado esa decisión y directamente optamos por bajar la persiana para siempre", dice Fernando con resignación y cierta melancolía.

El local ubicado en Perito Moreno al 200 / Cristian Minich/MDZ

Además, el comerciante manifestó que "genera mucha impotencia, porque en un día malo que te saquen un champú de 7 mil pesos te destruye. En los últimos dos robos, en un arranque de ira, salí a perseguir a los ladrones, me los encontré en la plaza y los enfrenté. En uno de los casos el delincuente me reconoció y pude recuperar la mercadería, pero en el otro hubo una discusión, él negaba todo y bueno, no pude hacer mucho más, tampoco me podía sobrepasar".

Por su parte, sostuvo que "los robos han sido a toda hora, al mediodía, a la noche, un sábado, un lunes. La última vez que llamamos a la Policía llegó un agente caminando una hora más tarde. Hicimos las denuncias, pero no tuvimos respuestas".

Calculamos que los robos han sido muchos más y que no los hemos registrado, porque tal vez en días con mucho movimiento pasa desapercibido quién entra y sale sin llevarse nada, o tal vez se está llevando algo abajo del buzo.

Por último, Fernando deslizó la idea de abandonar el país y buscar nuevos rumbos: "Personalmente lo que más he estado pensando es en irme del país. No veo viable tener este tipo de negocio en otro lugar de Mendoza", cerró.

Video de los robos en el local