Millonario golpe a "arbolitos" y casas de cambio ilegales en el Gran Mendoza

El Ministerio de Seguridad informó sobre un procedimiento llevado a cabo por distintos organismos contra los comúnmente conocidos como "arbolitos" y casas ilegales de cambio de dinero en el microcentro de la Ciudad de Mendoza y en los departamentos de Las Heras y Godoy Cruz.

Personal policial de Lucha contra el Narcotráfico (PCN), dependiente de la Dirección General de Investigaciones, en forma conjunta con funcionarios de AFIP y del Banco Central de la Argentina, y por orden del Juzgado Federal N° 3 - Secretaría Penal D y la Fiscalía Federal N° 1, realizaron 9 allanamientos en el marco de la Ley Nacional 19.359 sobre Régimen Penal Cambiario,

Según precisaron fuentes, conforme los trabajos de campo realizados por los pesquisas en los lugares que irrumpió el personal policial, funcionaban puntos de comercio ilegal de divisas, utilizando como pantalla joyerías, vinerías, librerías, entre otros comercios. También se contaba con la información que empleaban lugares secretos para esconder las monedas de intercambio.

El millonario golpe a las casas de cambio ilegales incluyó la incautación de 12.693.350 pesos argentinos, 17.182 dólares, 5.044.000 pesos chilenos, 3.705 reales y 1.035 euros; además de 8 máquinas contadoras de billetes, 13 celulares y 4 computadoras.

El procedimiento. Foto: Ministerio de Seguridad.

Parte del dinero incautado. Foto: Ministerio de Seguridad.

En relación a las personas que se encontraban en los inmuebles allanados, no se dispusieron medidas privativas de la libertad, lo cual no se descarta que queden o no vinculadas a la investigación.