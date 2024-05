Jornada clave en el juicio que afronta "La Hiena Humana": qué sucederá este viernes

El juicio contra Roberto Carmona, más conocido como “La Hiena Humana”, por el crimen de un taxista en 2022, comienza a llegar a su fin. Este viernes se desarrollan los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa, y no se descarta que se conozca el veredicto y el dictado de la pena.

Dentro de una cabina de vidrio, el acusado de asesinar a Javier Bocalón en diciembre de ese año, escuchará los argumentos que tienen las partes acerca de su culpabilidad en el hecho.

La audiencia es en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba y, en caso de que el debate no culmine hoy, podría continuar el próximo lunes.

En una de las últimas jornadas declaratorias Carmona confesó su autoría y describió con crueldad cómo cometió el homicidio.

El imputado durante el juicio, adentro de una cápsula.

Fue el 13 de diciembre cuando "La Hiena Humana" se fugaba de la Policía y se subió a un taxi conducido por Bocalón: “Me dio un vaso con agua y ahí le mentí diciendo que había que buscar a una prima. Era mentira, no existía”.

Mientras esperaban a la supuesta pasajera, atacó por detrás a la víctima: “Lo abracé y le puse la cuchilla en el cogote. Le entré un poco y le dije, ‘bajate porque te mato’. Él me respondió ‘no me robes la herramienta de trabajo’ y yo le empecé a dar no sé cuántas puñaladas”.

Esta explosiva descripción provocó una crisis nerviosa a la familia del taxista, motivo por el cual la audiencia debió ser suspendida unos minutos.

El prontuario del múltiple asesino

El primer homicidio de Carmona fue en 1986, cuando secuestró, violó y fusiló de un disparo en la cabeza a una adolescente de 16 años, identificada Gabriela Ceppi.

Pese a que este sujeto ya tenía establecida una pena 10 años de prisión por robo, la Justicia le había dictaminado la libertad anticipada y fue allí cuando cometió el atroz hecho.

Dos años después recibió prisión perpetua y reclusión en una cárcel de Córdoba. Durante su estadía cometió varios incidentes y lesiones de gravedad contra otros presos.

Fue en 1994 cuando "La Hiena Humana" concretó la segunda muerte violenta. En esta ocasión mató a Héctor Vicente Bolea, un compañero de celda con el que se disputaba el liderazgo del pabellón.

Luego de su traslado a un penal en Chaco, llevó a cabo el tercer crimen. En esta ocasión ultimó a Demetrio Pérez Araujo.