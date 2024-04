Incendiaron varios autos en la puerta de una concesionaria de Vélez Sarsfield

Al menos tres autos fueron incinerados en la puerta de una concesionaria en Vélez Sarsfield, destruyéndolos por completo. La secuencia ocurrió pasadas las 4 de la madrugada de este martes cuando comenzaron las llamas en un vehículo y luego se propagó a otros dos.

“Sali afuera por los ruidos y se me prendía fuego el auto (un Fiat 147). Lamentablemente no te lo toman las aseguradoras porque es un auto viejo. Tenía pensado arreglarlo y venderlo. Le hice motor completo pero ahora no vale nada”, narró un vecino, dueño de uno de los coches afectados.

Auto incinerado en Villa Luro. Foto: NA.

“Fue intencional. Ya pasó hace unas semanas en una agencia que está cerca”; agregó el hombre en diálogo con TN.

Las primeras informaciones indican que fue un acto intencional ya que los bomberos hallaron en uno de los lugares un bidón con combustible, mientras la policía continúa con la investigación.