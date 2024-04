Mendocino preso en El Salvador: “Hace nueve meses que no sé nada de mi hijo”

El caso de Alejo Arias González, el mendocino preso desde el 14 de julio de 2023 en El Salvador, ha dejado a su familia en una dramática espera, mientras buscan desesperadamente justicia en un entramado legal que parece no ofrecer respuestas claras.

El joven fue arrestado y puesto en prisión en el marco de un procedimiento conocido como "gota a gota", impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Junto a él, varios colombianos y salvadoreños fueron detenidos, todos acusados de asociación ilícita.

Sandra González, madre de Alejo, quien ha sido la vocera durante este difícil proceso, relató la situación con profunda consternación. "No hemos podido tener contacto directo con él desde su detención, hace nueve meses que no sé nada de mi hijo. Las autoridades han impuesto una estricta política de incomunicación, dejándonos dependientes de noticias transmitidas a través de terceros, como el Ministerio de Relaciones Exteriores con Diana Mondino a la cabeza y el cónsul de ese país. Tal es el cerco comunicacional que han tejido, que todavía no ha tenido ninguna audiencia con su abogado", detalló la mujer a MDZ.

El chico y su madre. Foto: Sandra González.

Por otra parte, los esfuerzos por obtener la liberación también han sido exhaustivos. De hecho el letrado que los representa, Miguel Ángel Pierri, en colaboración con la doctora Verónica Zabaleta de Buenos Aires, solicitó ayuda a diversas organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, hasta la fecha, no han obtenido avances.

"Ni siquiera la visita del presidente Bukele a la Argentina nos ha brindado la oportunidad de comunicar la situación. Es el propio cónsul de El Salvador el intermediario quien solo recibe respuesta a preguntas conocidas por Alejo para saber si está vivo o no. Durante la Vendimia hicimos llegar algunas cartas a políticos locales, como Luis Petri, ministro de Defensa de la nación, y a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, haciéndoles saber el caso de mi hijo. Lamentablemente tampoco fue de mucha ayuda. Parece ser que en esto estamos solos y todo depende de lo que diga o haga Bukele", expresó Sandra.

A esta incomunicación impuesta por las autoridades judiciales de ese país se suma la prolongación de la prisión preventiva hasta agosto de 2025, que ha sido recibida con tristeza por parte de la familia.

“Sin pruebas claras en su contra, la extensión de su detención resulta injustificada y angustiante. En enero pasado, en una audiencia colectiva y con la presencia de sólo cuatro abogados, a Alejo y a 40 detenidos más se les dictó la prisión preventiva por seis meses por una grave acusación: asociación ilícita, lavado de activos y receptación. Esto, a mi entender, solo estira su estadía en la cárcel sin una condena. Como no tienen prueba alguna, extienden su estadía ahí bajo la modalidad de incomunicado”, agregó.

El clamor de justicia de la familia. Foto: Sandra González.

Pedido de clemencia y detalles del caso

En noviembre, tal y como contó MDZ, Pierri le envió una carta al presidente Nayib Bukele solicitando "clemencia" para Alejo González. Según la Justicia de El Salvador, el mendocino sería parte de una organización de aproximadamente 100 colombianos y salvadoreños que, a través de microfinancieras, habrían desviado unos 20 millones de dólares. Sin embargo, el mandatario no respondió al pedido.

En el escrito se explicaba que el joven era un ciudadano modelo, sin antecedentes penales y que había interrumpido sus estudios de Radiología en la Universidad de Congreso debido a dificultades económicas. Había viajado para trabajar temporalmente y así poder costear su formación académica.

Para la Justicia del país centroamericano, Alejo es parte de una red de estafadores. Se les acusa de organizar microfinancieras ilegales y de realizar actividades relacionadas con el lavado de activos y el narcotráfico.

El acusado llegó en marzo del año pasado para trabajar como cobrador en una financiera dirigida por colombianos. Su intención era ahorrar dinero para continuar con sus estudios en Argentina, pero fue detenido el 14 de julio junto a otras 40 personas y enviado a la cárcel El Penalito en San Salvador. La despedida de Alejo antes de su viaje. Foto: Sandra González.

En una audiencia colectiva en agosto, a más de 40 presos se les dictó preventiva por seis meses, con posibilidad de extenderse por medio año más. Se les imputan delitos como lavado de dinero, receptación y asociación ilícita.

A pesar de la desesperanza que rodea este caso, la familia de Alejo no pierde la fe y sigue luchando por su liberación. Continúan clamando por justicia y por una pronta resolución de lo que consideran un injusto encarcelamiento.

La incertidumbre persiste, pero se aferran a la esperanza de que algún día puedan volver a abrazar al muchacho y tenerlo de vuelta en casa. Mientras tanto, siguen pidiendo el apoyo y la solidaridad de la comunidad para mantener viva la lucha.