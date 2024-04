"Era un playboy": la insólita defensa de la abogada de un violador serial condenado a 14 años de cárcel

Un hombre de 29 años fue condenado a 14 años de prisión por cuatro casos de violación ocurridos entre 2018 y 2020 en la localidad bonaerense de Marcos Paz. Se trata de Franco Brauton, quien engañaba a sus víctimas y abusaba de ellas en su auto o en zonas descampadas alejadas del pueblo. Durante el juicio, su abogada defensora esgrimió que "la única culpa de Brauton era ser un playboy”.

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes, integrado por los jueces Juan Miguel Tillet, Juan Manuel Renaud Mas y Jorge Pablo Vieiro, resolvió condenar a 14 años de prisión al acusado, que además es hijo de otro violador serial que cumple una pena de 40 años de cárcel.

La investigación determinó que Brauton abusó sexualmente de cuatro mujeres, una de las cuales era menor de edad, en la zona de Marcos Paz. El sujeto se aprovechaba de jóvenes que estaban alcoholizadas y que no estaban en condiciones de consentir una relación. En algunos casos también golpeó a sus víctimas.

Por otra parte, en el juicio llamó la atención una de las estrategias de su abogada, Mónica Smidt, quien manifestó que las denuncias “eran parte de una moda de hacer denuncias de violencia de género”. Luego, comentó que “la única culpa de Brauton era ser un playboy”.

En cuanto a las declaraciones del condenado, quien se definió como "inmaduro" y dijo que le gustaban las fiestas, sentenció que “en ningún momento tuve necesidad de abusar de una persona. Yo no soy mi padre. Yo me arrepiento de haberme comportado como una persona sociable, que asistía a fiestas y le gustaba beber y salir, con comportamiento inmaduro, pero eso que dicen de que estaba cazando en mi auto... no tenía necesidad de hacer eso. No me voy a hacer cargo de algo que no hice. Me declaro inocente”.

El antecedente del padre

Walter Brauton Steimbach, el padre del recientemente condenado, cumple con una pena de 40 años de prisión por 9 casos de violación en 2005 en las localidades de Loma Hermosa, Merlo, San Alberto, Castelar, Moreno e Ituzaingó. El sujeto había logrado escapar de la cárcel en 2013 y estuvo prófugo durante varios años, hasta que fue capturado en Bolivia en 2018.

El hombre tenía una modalidad similar a la de su hijo para captar a sus víctimas, aunque se diferenciaba al utilizar un arma -al menos lo hizo en seis de los casos-, mientras que Franco Brauton solo aprovechaba su fuerza y la situación de vulnerabilidad de sus víctimas.