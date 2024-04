Violencia de género: familiares reclaman por el accionar de la Justicia ante "falsas denuncias"

La Asociación Verdad y Justicia realizó una manifestación frente al Polo Judicial de Mendoza para reclamar contra las falsas denuncias a detenidos. Se trata de un pedido que busca garantizar la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley de los presos que sufren esta problemática. MDZ estuvo en el lugar y habló con los manifestantes.

Graciela Mafar, presidenta de la Asociación Verdad y Justicia denunció algunas de las situaciones que suelen ocurrir: "Somos familiares de gente que está denunciada falsamente. Lamentablemente, ahora la falsa denuncia es una moda. Por ejemplo, muchas mujeres usan esto para conseguir un divorcio fácil y, otras veces, es por lo económico o por despecho".

Luego, manifestó que "yo sé que existe la violencia de género y apoyo todo lo que se ha hecho, pero el extremo es el problema y la balanza de la Justicia está desequilibrada en este momento".

Finalmente, Mafar realizó un pedido a la Justicia: "Lo que pedimos es que agilicen, que averigüen bien, porque el principio de inocencia en este caso no existe. El hombre es denunciado y automáticamente detenido. En la convocatoria anterior, la jefa de fiscales me dijo que no tienen personal, pero eso es algo que al familiar no le importa, no tiene lógica esa respuesta. Deben ponerse del lado de las familias, de que estamos meses y años con nuestra gente detenida".

Por su parte, el abogado de la Asociación, Santiago Nieto, comentó que "hay sectores en la sociedad, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal que niegan la existencia de las falsas denuncias, pero nosotros hemos hecho un seguimiento de causas en las que hubo detenciones inmediatas, porque se valora de una manera desproporcionada, ilegítima y arbitraria la declaración de una mujer frente al posible autor del hecho delictivo".

Después, Nieto explicó que "la falsa denuncia es un delito que está previsto en el Código Penal. Lo más importante es que existe y tiene que ser investigada. Y hoy tienen un porcentaje muy elevado". Finalmente, comentó que "nosotros buscamos una mesa de diálogo en donde podamos analizar el tema, que se estudien las causas, que se haga un seguimiento y que podamos establecer en algún momento fiscalías especializadas, porque las mujeres que denuncian falsamente también tienen un patrón que hay que investigar, no podemos mirar para otro lado", cerró.

Video