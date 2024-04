Festejaba su cumpleaños y fue víctima de una cobarde agresión a la salida de un boliche en Godoy Cruz

Un grupo de jóvenes fue agredido a la salida del boliche Iskra, en Godoy Cruz, al toparse con sujetos que les habían intentado abrir el auto. Los agresores los atacaron a golpes y pedradas, mientras que una mujer quedó desmayada tras recibir un puñetazo por parte de uno de los malvivientes. Hugo, el papá de la víctima, contó detalles a MDZ.

Lo que había sido una noche de festejo por el cumpleaños de Samira, quien ahora tiene 29 años, se convirtió en una verdadera pesadilla. Ella, sus hermanos y dos amigos fueron salvajemente agredidos sobre San Martín Sur al 900, en Godoy Cruz, cuando se disponían a regresar a sus casas. Sin embargo, advirtieron que la puerta de uno de los vehículos había sido forzada y al consultar a los presentes comenzó una pelea desigual y cobarde.

Hugo, el papá de tres de las víctimas, habló con MDZ y comentó que "salieron a festejar el cumpleaños de una de mis hijas y cuando van llegando al auto para volver a casa, tipo 5 de la mañana, ven que había unos pibes y que la puerta de uno de los autos estaba toda forcejeada. Mi hijo les preguntó qué hacían ahí y los pibes, que eran varios, empezaron a buscar pelea".

Luego, agregó que "después llegó un auto blanco, de donde se bajaron otros pibes, y ya eran muchos contra tres varones y las chicas. Ahí les empezaron a pegar y mis hijas intentaban separar. También, empezaron a pegarle patadas al auto y a tirarle piedras".

En la continuidad del relato, Hugo comentó que "mi hija fue pedirles que dejen de pegarle al auto y ahí fue cuando le pegan esa piña que se ve en el video y la desmayan. Ayer ella no se pudo levantar bien porque estaba mareada. Está con el oído que no escucha y no puede comer porque no puede mover la boca. Se desmayó porque -el agresor- le pegó en la pera, así que ahora tiene que ir al médico".

Video

Además, el hombre confirmó que la denuncia ya fue realizada y comentó que su hijo varón también quedó muy golpeado: "A mi hijo le pegaron una piña desde atrás y lo tiraron a la acequia. Cuando se repuso y volvió para defender a las chicas lo salieron a corretear con piedras".

"Cuando llegué yo ya estaba la ambulancia y había dos patrulleros. La Policía y la ambulancia bien, el tema es que la Policía no puede hacer nada. Yo creo que con el video que les pasé los tienen que encontrar, porque se ven perfectamente, igual que el auto", concluyó.