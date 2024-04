Video: conmoción por el testimonio de un periodista que confesó al aire que fue abusado

El periodista de Rosario Juan Pedro Aleart causó conmoción este jueves en el noticiero local De 12 a 14 (Canal 3), al confesar que fue víctima de abuso sexual por parte de su tío. Además, el comunicador relató que su hermana fue abusada por su padre.

“He contado muchas historias y esta es la primera vez que voy a contar la mía, mi propia historia. Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante, siendo él HIV positivo. Afortunadamente, no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo”. comenzó Juan Pedro Aleart sobre el terrible caso de abuso sexual en el seno familiar.

Luego el periodista detalló: "Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada y que estaba loca. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice”.

En tanto que sobre la causa en contra de su padre por abuso sexual agravado, Juan Pedro Aleart contó: “Pero la justicia se tomó su tiempo. Y mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida”.

Además, el periodista confesó que él mismo fue víctima de un caso de abuso sexual dentro del ámbito familiar. “Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre de violento, abusador y una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, un tío en quien yo confiaba y que cumplió en muchas situaciones como padre mío, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo, y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”, confesó Aleart ante cámara.

En el año 2022, el comunicador denunció a su tío, situación que le provocó una crisis de depresión. "Quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía ´De 12 a 14' durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie”, explicó.

Por último, Juan Pedro Aleart remarcó que la denuncia por abuso sexual contra su tío quedó en la nada al revelar: “Se presentaron un montón de pruebas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, el test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la justicia. Mi hermano declaró abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco. Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, me dijeron, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y, por lo tanto, esta persona está libre”.