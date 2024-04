Vecinos de Godoy Cruz alertan que el barrio Fuchs se convirtió en "tierra de nadie"

El barrio o asentamiento Urundel está ubicado en la zona oeste de Godoy Cruz, al lado de La Estanzuela y a unas cinco cuadras del Fuchs, donde los vecinos denuncian que ya no viven tranquilos por delincuentes que roban a diario y que serían del primer lugar mencionado. Hernán, un habitante del barrio afectado, cuenta cómo cambió todo en menos de seis meses y dice que el lugar se volvió inseguro: "es tierra de nadie".

El hombre vive en alerta ante los reiterados hechos de inseguridad, al igual que sus vecinos. "Ahora también están robando adentro de las casas", cuenta. Y agrega que "es un barrio que está a cuatro o cinco cuadras del Urundel. Tendría que pasar algo como lo que hicieron en el barrio Papa", en referencia al megaoperativo a través del cual se movilizaron unos 800 agentes, hubo más de 70 detenidos y se incautaron drogas y armas de todo tipo.

"Andan con cuchillos o puntas, digamos, así les dicen ellos. A veces te quieren abrir las rejas, por eso están todos asustados. Se roban las motos de los garajes, no les importa si hay gente adentro o no. Y la Policía, pobre, no da abasto, tienen un solo móvil con dos agentes para casi seis o siete barrios", manifiesta el vecino, que agrega que también se suelen escuchar disparos por las noches.

"La situación es insostenible"

El último miércoles se llevó a cabo un procedimiento en una vivienda del barrio Urundel. Allí, se detuvo a una persona y se secuestraron 20 gramos de cocaína, una balanza de precisión, elementos de corte, un teléfono celular y cerca de 20 mil pesos en efectivo. Sin embargo, para los vecinos lo más probable es que el aprehendido sea liberado en pocas horas.

"La policía interviene y a veces los agarra, pero los tienen que soltar. No tienen garantías de que esta gente quede presa porque no hay denuncias y no los pueden retener", dice Hernán. También, cuenta que "hay una plaza cerca de una escuela que se llama Reyes Católicos, donde le mostraron un arma a un menor de edad y le robaron todo. Encima se aprovechan de los niñitos de la escuela. Acá roban de todas las formas posibles, a mi vecino le robaron el celular cuando estaba sacando el auto. Es insostenible la situación. Todo por ese barrio".

Por su parte, comentó que algunos delincuentes están identificados: "Hay una parejita en especial, que son un hombre y una mujer, que se robaron ayer una mochila en una plaza que está entre Lago Hermoso, Lago Correntoso y Laguna Cartagena".

Robacables al acecho

El miércoles anterior, cuatro sujetos quedaron detenidos por la madrugada en la esquina de Lago Hermoso y Laguna del Toro cuando intentaban robar cables en la zona. Al llegar la Policía gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, todos los sospechosos de entre 18 y 32 años fueron reducidos.

"Lo que es el barrio está todo el tiempo con una inseguridad total, a toda hora arrancan los cables a la vista de la gente y aprovechan para robarle a cualquiera que pasa por ahí", cuenta Hernán. Además, agrega que "en mi caso se subieron al techo de mi casa varias veces y desde ahí tiraban una soga para sacar el cable cercano. Es como que usaban el techo de base de operaciones. Y así pasó en varias casas", dijo.

Por otra parte, los habitantes del barrio Fuchs denuncian que los delincuentes se roban los reflectores de las plazas, los caños de gas de la cuadra y que cuando arrancan cables a veces se quedan sin servicio de internet, entre otros. Pero lo peor es que "cuando los denunciás, vienen y en la noche te tiran piedras a la casa como para asustarte".

Todo cambió en poco tiempo

Otro de los delitos frecuentes en esa zona de Godoy Cruz es el robo de ruedas de los autos. Por ejemplo, en noviembre de 2023, se difundió un video de cámaras de seguridad en el que dos sujetos se llevaron dos cubiertas de un vehículo estacionado en menos de tres minutos.

De esa manera, son muchas las modalidades de robo que se ponen en práctica y que afectan al barrio Fuchs por parte de ladrones que viven en el Urundel, de acuerdo con el testimonio. "Cuando se escapan se van en esa dirección", dice Hernán, quien también consigna que hay poca iluminación y pocas cámaras en el lugar.

"Ese barrio ya tiene cansada a toda la zona", sigue Hernán, y "lo peor de todo es que donde está la entrada son todos barrios re lindos, y hay como un espacio verde sobre la calle Cartagena en donde hicieron una junta de vecinos, pero pobres, ellos están al lado de la entrada del Urundel".

Además, el vecino manifestó que antes estaba la División de Explosivos de la Policía y que "cuando estaban ellos, dentro de todo se podía vivir, pero no tuvieron mejor idea que sacarlos. Aparte tenían perros. Cuando pasaba algo ellos brindaban apoyo, pero ahora esto es tierra de nadie desde diciembre. Yo no se si será política o no, pero no puede ser. Hace cuatro o cinco meses que no se puede vivir acá", cerró.