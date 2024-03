Reclamo viral: fue a cenar en Chacras y le robaron dos ruedas de la camioneta

Un hombre denunció que salió a cenar en Chacras de Coria y resultó víctima de la inseguridad en Mendoza. Cuando regresó se encontró con la desagradable sorpresa de que a su camioneta le faltaban dos ruedas, uno de los delitos más comunes de hoy en día en la provincia.

Luis Reginato, el director de viñedos de la bodega Catena Zapata, fue quien realizó el posteo que se volvió viral entre mendocinos. "Viernes a la noche salgo de cenar en Mitre y Alem de Chacras de Coria a las 12 de la noche. Me faltaban dos ruedas. Vecinos me dicen que ocurre todas las semanas. A dos cuadras de la comisaría de Chacras. ZONA LIBERADA!??", reclamó en su cuenta de X (antes Twitter), en la cual arrobó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

La publicación recibió todo tipo de comentarios, mayoritariamente de mendocinos molestos por este tipo de delitos. "Salgo a correr los domingo a la mañana por la zona. Siempre me encuentro con uno así a veces 2", aportó una persona. "El problema de toda mendoza es que no hay policías en la calle! Para ver uno tenés que entre en la comisaría!", aportó un usuario, a lo que Reginato coincidió con su respuesta: "Claaaa. En la calle no había ninguno. En la comisaría , todos".

La publicación que se volvió viral en X.

El robo de ruedas, junto con los arrebatos y las entraderas, se han convertido en delitos comunes en el último tiempo en la provincia de Mendoza.