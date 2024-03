Indignante: policías rescataron a un perro que su dueña llevó a faenar a una carnicería

Un perro fue rescatado por personal de Policía luego de que vecinos de La Plata denunciaran a su dueña por haberlo llevado a faenar a una carnicería de la zona.

El hecho generó indignación en los vecinos, dado que la mujer, quien tiene como mascota a un perro de raza Golden Retriever preguntó condiciones para faenarlo en un comercio ubicado en las calles 5 y 80.

De acuerdo con las acusaciones, la dueña consultó si podían llevar a cabo esa práctica con su perro, que aun vive, lo que motivó la intervención de un grupo rescatista que puso a salvo al animal.

Por su parte, la señora quedó demorada en la comisaría 8, aunque previamente intentó justificarse ante los agentes en una conversación que fue registrada por los testigos.

“No entiendo cuál es el problema”, dijo la acusada, “mi papá y mi abuelo son del campo, trabajaron siempre en el barrio Hipódromo con caballos. Cuando el caballo cumple un determinado tiempo se manda a faenar", haciendo una comparación con su perro de aparente avanzada edad.

Cuando le preguntaron que es faenar para ella, la mujer explicó que “primero le sacás el pelaje, después lo cuereás y usás la carne. Eso se hace con los animales”, dijo. Y sobre su mascota agregó que "yo lo vi que ya estaba en edad. Es buen perro, hace buena caca, tiene buenos dientes".

Finalmente, los agentes se llevaron al can para ponerlo a resguardo y la mujer suplicó que "no me hagan eso", hasta que lo despidió con un “chau Toto”.

Video