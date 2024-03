El duro y tajante reclamo de la novia del playero asesinado tras la detención del asesino

Tras la detención del adolescente de 15 años acusado de ser el asesino del jugador y playero de Rosario, Bruno Bussanich, Jimena López, pareja de la víctima, hizo un llamado urgente a las autoridades para revisar las leyes de imputabilidad, argumentando que aquellos que pueden cometer un crimen deben afrontar las consecuencias de sus actos, sin importar su edad.

En su cuenta de Twitter, López expresó su dolor y frustración por la pérdida de su pareja, afirmando: "No podemos aceptar que la vida de Bruno haya sido arrebatada por alguien que aún no es mayor de edad. La gravedad del crimen no disminuye por la edad del responsable". Asimismo, demandó medidas para asegurar un juicio justo y que el culpable sea responsabilizado por el dolor causado.

Jimena López, su hijo y Bruno Bussanich. Foto: X Pequeña Hechicera (Jimena López).

La pareja de la víctima abogó por una revisión de las leyes de imputabilidad y la persecución de los cómplices involucrados en el crimen. "No podemos permitir que la vida de un inocente sea arrebatada sin consecuencias reales para el asesino", afirmó López.

El jueves por la noche, tras la detención del menor, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que había enviado al Congreso un proyecto para revisar las leyes de imputabilidad. Sin embargo, cualquier cambio en la ley no afectará este caso en particular debido a su cronología.

López concluyó su declaración con un llamado a la acción: "Necesitamos que las palabras se conviertan en acción, si no otra persona inocente puede ser condenada a morir, como le pasó a Bruno. Esto es una regla, no sabemos a quién le puede tocar mañana".

Bruno Bussanich, el playero asesinado por un joven de 15 años. Foto: X Pequeña Hechicera (Jimena López).

La captura del adolescente ocurrió durante un operativo el jueves por la noche en la "Zona Cero" de Rosario, luego de ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos. Las autoridades utilizaron evidencias, incluyendo imágenes de seguridad y testimonios, para identificar al presunto asesino.

El adolescente detenido compareció este viernes ante los tribunales provinciales de Santa Fe, donde será evaluada su situación por la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarrochena. Aunque aún no se ha revelado su declaración, se espera que la justicia actúe con diligencia para llevar ante la ley a los responsables de este crimen atroz.