Indignación y preocupación de los vecinos de la Quinta ante la presencia de un exhibicionista en la zona

En un suceso que dejó estupefactos a los residentes de la Quinta Sección, de Ciudad, un hombre fue captado exhibiendose y masturbandose en plena vía pública durante las primeras horas del martes. El incidente, registrado por las cámaras de seguridad, generó reclamos por mayor seguridad en la zona, ya que este no es el primer incidente que el sujeto protagoniza en el área.

El perturbador evento tuvo lugar alrededor de las 4.30 de la mañana del pasado martes, en las intersecciones de las calles Martínez de Rozas y Emilio Civit, plena zona turística de Mendoza. Según testigos presenciales, este individuo, descrito como un hombre de aspecto desaliñado y visiblemente intoxicado, fue visto anteriormente deambulando, comportándose de manera inapropiada.

"Es la primera vez que veo a este sujeto por aquí, pero es aberrante lo que hace", mencionó a MDZ uno de los testigos que prefirió mantenerse en el anonimato. Sin embargo, otros residentes corroboraron la frecuencia con la que este individuo fue avistado en la zona, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad existentes.

Este es el el hombre que se masturba en plena Quinta Sección. Foto: captura video.

“Hace como una semana que se lo ve a este sujeto deambulando en la zona. Lo temeroso del sujeto es que se lo ve en estado de intoxicación con alguna droga y casi siempre con el torso desnudo y zigzagueando”, detalló el vecino.

La indignación de los vecinos de la Quinta no solo se centra en el incidente en sí, sino también en la respuesta de las autoridades locales. Algunos residentes expresaron su frustración ante la falta de acciones concretas por parte de la policía y las autoridades municipales para abordar este tipo de situaciones.

"Estamos cansados de sentirnos inseguros en nuestro propio barrio", comentó otro vecino preocupado. "No solo se trata de este individuo en particular, sino de la sensación constante de peligro que enfrentamos debido a la presencia de personas sospechosas y la falta de patrullaje policial adecuado. He llamado en más de una ocasión a la policía pero no te dan pelota. La gente de ´Ojos en Alerta` colabora, pero es más de lo mismo porque el sujeto continúa deambulando por ahí".

Video

Las críticas hacia la respuesta policial se intensifican ante la experiencia de algunos residentes al intentar denunciar este tipo de incidentes. Se ha señalado la burocracia y la falta de recursos como obstáculos significativos para recibir una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

"Cuando intenté denunciar el incidente, me dijeron que necesitaba proporcionar el video en un pendrive", explicó la residente indignada quien compartió el video donde se ve al sujeto cortándose las partes íntimas. "Es inaceptable que nos pidan invertir tiempo y dinero para comprar un pen drive y así que la policía actúe y puedan cumplir con sus procedimientos, mientras que la seguridad de nuestra comunidad sigue en entredicho".

En respuesta a la creciente preocupación de los vecinos, se ha convocado a una reunión urgente con las autoridades locales para abordar la situación de seguridad en la Quinta Sección. Se espera que esta reunión proporcione un espacio para discutir soluciones concretas y medidas adicionales para garantizar la seguridad de los residentes.

Mientras tanto, la imagen del individuo captada por las cámaras de seguridad fue difundida entre los residentes, con la esperanza de identificar al responsable y que las autoridades pertinentes tomen medidas adicionales para proteger a la comunidad de futuros incidentes.