Declaró la empleada implicada en el crimen del country de Pilar: qué dijo y a quién apuntó

Con una prometedora frase, "Ahora sí voy a decir la verdad", Rosalía Paniagua, la empleada doméstica implicada en el asesinato del ingeniero Roberto Wolfenson en el country La Delfina, de Pilar, inició su declaración indagatoria ante el fiscal Germán Camafreitas. Desde su detención en la madrugada del sábado, la mujer optó por sentarse frente a las autoridades y ofrecer su versión de los hechos.

Por más de dos horas, la empleada ofreció una narrativa sumamente peculiar sobre lo ocurrido el fatídico jueves 22 de febrero. Según su relato, la víctima se encontraba en la casa junto a otro hombre, manteniendo una relación homosexual clandestina, y fue este supuesto amante quien perpetró el crimen. La acusada afirmó haber sido golpeada, maniatada y obligada a llevarse pertenencias de Wolfenson, las cuales fueron posteriormente encontradas en su domicilio.

Cámaras de seguridad captaron a la empleada saliendo del country en día del crimen. Foto: NA.

Sin embargo, fuentes cercanas al expediente pusieron en duda la veracidad de esta versión, señalando la falta de evidencia que la respalde. Además, resaltan que la presencia de un tercer individuo en la casa, tal como lo afirma Paniagua, no había sido mencionada en ninguna etapa previa de la investigación.

A través de la declaración, la empleada describió detalladamente al supuesto hombre presente en la escena del crimen, proporcionando características físicas y detalles sobre su interacción con Wolfenson. No obstante, las autoridades enfatizan que esta versión carece de sustento y parece más una invención de la acusada para eximirse de responsabilidad.

En su declaración, Paniagua relató cómo llegó a la casa de Wolfenson en la mañana del jueves 22 de febrero y describe un encuentro inesperado con un hombre desconocido en el interior del domicilio. A partir de ese momento, la mayor parte de su relato se centra en la presencia y acciones de este individuo, cuya existencia no había sido reportada previamente en la investigación.

Country La Delfina de Pilar. Foto: NA.

No obstante, los investigadores señalaron contradicciones en el testimonio de la acusada. Por ejemplo, no se encontraron pruebas que respalden la presencia de un tercer individuo en la escena del crimen, y los detalles proporcionados por Paniagua no concuerdan con la información recabada hasta el momento.

Además, aspectos clave de su narrativa, como la supuesta filmación de la escena del crimen con su teléfono celular, han sido puestos en duda por la falta de evidencia tangible.

Nuevas diligencias

La jornada de este miércoles estará marcada por nuevas diligencias en el country La Delfina, donde se buscará corroborar la existencia de algún individuo que responda a las características descritas por la acusada. Mientras tanto, Rosalía Paniagua permanecerá detenida, enfrentando cargos por homicidio con una pena en expectativa de prisión perpetua.