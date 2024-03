Tras el ataque a un taxista en Godoy Cruz, desde la Aprotam acusan la falta de puestos fijos de la Policía en las calles

Una pareja de delincuentes asaltó y golpeó en la cabeza a un taxista en calle Salvador Civit y Arturo Illia, en el oeste de Godoy Cruz, área cercana al Campo Papa. El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este lunes. El hombre de 51 años fue golpeado con un elemento contundente y fue asistido en el lugar por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Más tarde, fue trasladado al Hospital Central, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y laceraciones en ambas rodillas, encontrándose fuera de peligro.

La inseguridad en Mendoza continúa expandiéndose y mantiene alerta a toda la población. En esta ocasión, el secretario de la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (Aprotam), Héctor Canizzo, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó la situación que vive el sector.

"Lo que está pasando es moneda corriente. Lamentablemente hoy día se da la publicidad porque al colega le han querido pegar y disparar. Hoy en día trabajan así, se sube una parejita, te dice vamos a tal lugar y cuando llegas a ese lugar, tratan de asaltarte. Lo primero que tratan es de llevarse el efectivo y si te encuentran cualquier pertenencia, ya sea el celular o lo que sea que a ellos les interese, te lo roban", comenzó explicando.

Este domingo por la noche fue asaltado el taxista. /Foto. archivo.

En su momento, implementaron como herramienta de seguridad los puntos fijos policiales para que los taxistas y remiseros tuvieran dónde acudir en caso de tener algún problema en la calle. Canizzo reveló que "cuando estaban los puestos fijos o los puestos móviles de la policía que uno veía, te sentías un poquito más acompañado. Hoy día lamentablemente, cualquier noche que usted salga a andar por la calle se va a dar cuenta que la presencia policial no es tanta como debería. Lamentablemente, siempre lo hemos dicho, no podemos tener un policía por taxi".

Además, opinó que "cuando se para al taxista para un control, hay que poner énfasis en el pasajero. Por ahí se ponen a pedirle la tarjeta verde, la tarjeta de circulación del chofer y todo lo demás, y no se dan cuenta que el chofer lamentablemente está trabajando. El que viene con todo el tiempo del mundo para hacer cualquier pillería, por ahí, es el delincuente que aprovecha justamente de subirse a un taxi porque sabe que puede recaudar algo de efectivo, un celular o algo por el estilo. Lamentablemente este no es un hecho aislado".

Ante el hecho delictivo, otro taxista (Pablo) manifestó su malestar y advirtió que "hoy en día esto lo viven todos mis compañeros de trabajo. Esta inseguridad se vive día a día. Nosotros ahora seleccionamos a la gente que transportamos en el día porque en la noche no se puede andar, es tierra de nadie. El Gobierno no hace nada, nunca ha hecho nada, al igual que el sindicato. Con el tema de la inseguridad nadie hace nada, no hay más puestos fijos de seguridad, estamos a la deriva.

