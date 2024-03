Inocente: la reacción de la mujer policía al escuchar el veredicto del jurado en el caso Kevin González

El juicio por jurados contra Nadia Verdugo, quien hasta este viernes por la tarde estaba imputada por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en el marco de la muerte del joven Kevin González, de 18 años, en febrero de 2022, resultó favorable para la mujer policía, que resultó absuelta por decisión de un jurado popular compuesto por 12 ciudadanos. El hecho ocurrió en Malargüe hace más dos años y el debate se celebró en el auditorio Alfredo Bufano, de San Rafael, a lo largo de toda la semana.

"Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Nadia Verdugo Escobar no culpable", se escuchó fuerte y claro, seguido de una expresión de sorpresa de fondo en la sala y el inmediato llanto de la imputada, que se quebró al lado de su abogada, la Dra. María Hidalgo, quien argumentó que la mujer policía actuó en "legítima defensa", utilizando su arma reglamentaria conforme a la Ley Policial para proteger su vida y la de sus compañeros.

"Lo siento con toda mi alma; desde el comienzo ruego por ella y porque ese chico descanse en paz. Yo no tuve ninguna intención de matarlo", había afirmado la acusada de homicidio, la policía Nadia Verdugo, al tomar la palabra el día lunes en el comienzo del debate cuya sentencia estaba a cargo de jurados populares. Según su declaración, esa noche "fuimos 4 o 5 móviles respondiendo al llamado del CEO. El video en el que dicen que me bajo 'como una loca a los disparos', es porque me estaban disparando desde el interior de la plaza. Dicen que no teníamos ni un rasguño, y debo dar gracias a Dios por eso. Yo no salí a matar a nadie esa noche y me duele y lo siento por esa madre que está sufriendo".

La autoría de los disparos que terminaron con la vida de Kevin González jamás estuvo en discusión a lo largo de los cinco días que duró el debate. La discusión pasaba por el contexto en el que se había dado. El jurado la encontró "no culpable" del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Lo que podía parecer un caso de gatillo fácil no fue considerado así por las 12 personas a cargo del veredicto.