De ripiera italiana a cuna del narcotráfico: la historia del Campo Papa

El Campo Papa estuvo en boca de todos en las últimas semanas a raíz de diversos crímenes ocurridos en las cercanías en casos vinculados con el narcotráfico y de un fuerte megaoperativo realizado por las fuerzas de seguridad en el que hubo más de 70 detenidos en la zona oeste de Godoy Cruz. Pero, ¿cómo era el lugar antes del asentamiento y de la llegada de sicarios y delincuentes?

"Esos campos eran de mi abuelo y de sus hermanos", cuenta Sergio Papa en diálogo con MDZ. Se trata de un integrante de la familia que era dueña de los terrenos hace más de 100 años.

Una antigua ripiera italiana

Antiguamente, la zona era ajena a cualquier tipo de violencia y de procedimientos. Más bien podríamos hablar de un lugar casi desierto. Se trataba de una amplia extensión de terreno perteneciente a una familia de inmigrantes italianos que se dedicaba a la explotación de la tierra para la venta de materiales.

José, Gásparo y Miguel tenían la posesión de esas tierras. Los tres hermanos habían llegado a la Argentina en barco, como tantos otros inmigrantes, y se afincaron en Mendoza. De la rama familiar, algunos provenían de la isla de Sicilia y otros de la región de Perugia.

Si bien no hay precisión sobre en qué año se dio el arribo de los Papa a la Argentina, este fue coincidente con la oleada de cerca de 3 millones de italianos que llegaron al país entre 1880 y fines de los años 20.

"Ellos se dedicaban a todo lo que era ripiera, a la venta de arena, de piedras, de ripio, y de otros materiales que se utilizan para la construcción", cuenta Sergio.

El Campo Papa / Captura Documental Murga Ave Fénix

Sobre la extensión del terreno, manifestó que "eran como 300 hectáreas o más. También esos campos comprendían varios cerros, por lo que no se podía sacar mucho provecho en buena parte del territorio. Ellos trabajaban en todo lo que era la explotación de áridos".

El apellido y una injusticia

Un hecho poco conocido es el origen del nombre del Campo Papa. Lejos de algún tipo de cosecha y mucho más de cualquier alusión a las drogas, la denominación deriva del apellido de los antiguos dueños de los campos.

"Yo era muy chico cuando empezó a suceder esto. Les habían empezado a usurpar parte del campo y, bueno, empezó a formarse este asentamiento. Como eran los campos de la familia Papa, comenzaron a llamarlo el Campo Papa". Sergio Papa se dedica al rubro inmobiliario / Gentileza Sergio Papa

Por eso, asociar el apellido Papa con la droga y la delincuencia parece una ofensa para una familia de profesionales que en la actualidad se desempeñan en diversos rubros. Además, desde hace mucho tiempo, los Papa son completamente ajenos a su antiguo territorio, y mucho más a la actividad delictiva que reina en la zona.

Sin embargo, no son pocos los habitantes del barrio que se sienten estigmatizados por el nombre del lugar cuando dicen venir del Campo Papa. La gente mete a todos en la misma bolsa y el prejuicio parece inevitable. Incluso, hay un proyecto para modificarlo, pero la mayoría coincide en que la gente igual lo llamaría Campo Papa, porque está muy arraigado.

Otra dicotomía surgía a la hora de escribir el nombre, pero Sergio aclaró la cuestión: "Papa es con una sola "p", pero había otros Pappa que eran con "doble p". Lo que pasa es que cuando llegaban en barco al país y los registraban, los anotaban de acuerdo al criterio o a lo que se le ocurría a la persona que asentaba".

Toma de terrenos, asentamiento y narcotráfico

Con el paso del tiempo, comenzaron a instalarse las primeras familias en el lugar a través de la construcción de viviendas precarias. Así, poco a poco, la zona comenzó a poblarse cada vez más, sin que los italianos pudieran hacer mucho al respecto.

"Cuando les empezaron a tomar el terreno esa zona no estaba muy vigilada. Tampoco estaba alambrado o delimitado el lugar como para que pudieran probar que era de ellos", dice Papa.

"Tengo entendido que todos los hijos de mi abuelo, entre ellos mi padre, hicieron un reclamo en su momento, pero que no prosperó. Yo era muy chico en esa época, no se cómo se manejaban las leyes, pero se que el asentamiento fue creciendo y creciendo hasta que se transformó en una problemática social. Habían cada vez más familias y ya no las podían sacar de ahí", agrega quien se dedica hoy al rubro inmobiliario.

Y como suele pasar en los barrios de bajos recursos, la delincuencia se empezó a reflejar en la zona y después llegaron los narcotraficantes. A partir de allí, empezaron a conformarse diversas bandas que comenzaron a disputarse los negocios de la zona.

A medida que recrudecieron los conflictos, las disputas tomaron otra dimensión. Y cuando se trata de drogas y de dinero, no faltan los enfrentamientos y las balaceras, por lo que la muerte se convierte en moneda corriente. Incluso, muchas veces mueren inocentes, mientras que los vecinos ajenos a delito viven con temor y encerrados en buena parte del día.

Para concluir, Sergio afirma que "nosotros no seguimos las noticias, eso se dio por perdido en su época y no tomó mayor trascendencia en la familia. En su momento, esos lugares eran un poco aislados y el valor económico me imagino que era sumamente bajo, no se justificaba recuperarlo. A lo mejor a los abuelos no les interesó".