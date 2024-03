Se complica la situación del manager de L-Gante y piden su detención

El músico L-Gante vuelve a estar en el ojo de la tormenta, luego de que se conociera un pedido para que su manager, Maximiliano Barbacia, sea detenido por encubrimiento agravado en el secuestro de un empleado municipal en mayo de 2023.

La solicitud la realizó el abogado de la víctima, Darío Gastón Torres, al sostener que Barbacia encubrió el hecho “utilizando un chat encriptado para hacerle decir a una de las víctimas lo que debía decir”.

El pasado jueves un amigo del músico, Daniel Emanuel de Marco, fue detenido después de varios meses de investigación donde se comprobó que estuvo junto al cantante cuando se llevaron a cabo los secuestros.

Daniel Emanuel de Marco, amigo del músico, fue detenido (Noticias Argentinas)

Ahora, el defensor de Torres solicitó la aprehensión de su manager al remarcar que es autor del delito de encubrimiento agravado por el delito precedente especialmente grave.

La agencia Noticias Argentinas accedió a la solicitada y en ella se detalla: “La Srita Bustamente, hoy con relato confirmado, aportó probanzas de como el Sr. Maximiliano Barbacia, encubrió criminalmente el hecho en cuestión, utilizando un chat encriptado para hacerle decir lo que debía decir, ‘tirando boluda’”.

"Este despliegue criminal, no acusado aún, debe ser puesto bajo la óptica judicial, ello y en virtud de que el Art. 277 inc. 1 apartado “b” e inc. 3 apartado “A” del Código Penal de la Nación Argentina, dispone la figura del encubridor de un delito especialmente grave, circunstancia exteriorizada en la intención del Sr. Barbacia para con el hecho criminal investigado", remarca el documento.

De esta forma, se espera saber qué medida tomará la Justicia contra el manager en torno a la causa caratulada como privación ilegal de la libertad agravada, amenazas y coacción agravada en la cual el músico de cumbia 420 estuvo detenido 100 días.

En el reporte policial se extrae que aquella madrugada del 27 de mayo de 2023 “mediante amenazas de muerte, el músico los sacó del barrio indicándoles que los llevaría a un campo que tiene en Carlos Keen y allí los mataría. Finalmente, estos sujetos soltaron a sus víctimas”.