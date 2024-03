El "Pato" Fillol ofrece recompensa para recuperar la medalla de Campeón del Mundo que le robaron

El exarquero de la Selección argentina Ubaldo "el Pato" Fillol ofreció una recompensa para recuperar la medalla dorada de campeón del mundo en 1978 que le robaron en las últimas horas.

A su vez, el ex futbolista aseguró que evalúa irse del país producto de la inseguridad que invade a la Argentina.

"Estoy cansado, dolido. Le dije a mis hijos que hoy no tengo posibilidades económicas o deportivas de irme a otro país, pero si las tuviera, me hubiese ido", expresó Fillol en declaraciones radiales. "Es la primera vez que tengo esa sensación de que estoy cansado, aburrido", sumó.

En ese sentido, le pidió a "quien se arrepienta" o sepa algo sobre la medalla del Mundial 1978, se comunique con él, que le dará una recompensa.

"Estoy triste. Yo he sufrido dos robos muy fuertes en Quilmes, cuando vivía allá. Me secuestraron, me lastimaron", recordó.

"A raíz de los hechos que son de público conocimiento quiero manifestar que habrá una recompensa para quienes aporten datos para que aparezcan los objetos robados, entre los que se encuentra la medalla de campeón del mundo del Mundial 78. Enviar información por privado a mi cuenta de Instagram o a la de Burlando", expresó en sus redes sociales.