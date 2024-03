Cómo seguirá la causa de los jugadores del Tomba detenidos por abuso sexual: "Su situación es complicada"

Los futbolistas de la reserva del club Godoy Cruz Antonio Tomba, Exequiel Tejeda (18) y Julián Encina (19), fueron detenidos por ser sospechosos de haber abusado sexualmente de una mujer a la salida de un boliche en octubre de 2023. A pesar de que fueron imputados en noviembre, una prueba de ADN que se realizó en las últimas semanas complicó la situación procesal de ambos acusados, quienes permanecían en libertad bajo fianza.

A raíz de los resultados que arrojó el estudio, entre otras cuestiones, el Ministerio Público Fiscal revocó el beneficio antes mencionado y ordenó la detención de estos jugadores, que nunca fueron separados del plantel e, incluso, habían pedido permiso para disputar partidos fuera de la provincia mientras la investigación estaba en curso. La causa fue caratulada como "abuso sexual agravado con acceso carnal".

El abogado de la víctima (21), Pablo Cazabán, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "esto ocurrió el 20 de octubre del año pasado a la salida de un boliche, cuando después concurre mi representada al departamento de estas personas y ahí es agredida sexualmente por medio de violencia en contra de su voluntad. Ella radicó la denuncia en forma inmediata, lamentablemente la Justicia entró en un letargo y 20 días después no había hecho ninguna actuación conducente a la investigación. En ese momento la víctima me contrata a mí para convertirme en querellante y a partir de eso, de nuestra actividad, es que solicitamos la imputación y que recién se efectúe el 22 de noviembre, un mes después".

"El tiempo que pasó dificulta, en este caso, la obtención de pruebas, pero por suerte la fundamental fue recolectada a instancia de mi representada, porque cuando ella hace la denuncia, hacen una recolección biológica para poder hacer después el cotejo de ADN, el que finalmente terminó siendo positivo. Esa fue la primera omisión de la fiscalía, la segunda es que le otorga el mantenimiento de libertad, siendo un delito muy severamente penado que tiene una escala de 8 a 20 años de oficio, sin que lo pidieran los imputados, algo totalmente inusual. Con algunas reglas de conducta bastante flexibles o fáciles de cumplir; la principal era constituir domicilio, que lo hacen en la ciudad de San Rafael, y que no pueden salir de la provincia o del país sin autorización previa de la fiscalía", comentó Cazabán, explicando los inicios del caso.

Por otra parte, el letrado habló sobre los movimientos recientes en el expediente: "Lo cierto es que durante enero y febrero, en esta querella, hemos tenido mucha actividad. Nosotros advertimos que estas dos personas seguían jugando y que solicitan autorizaciones para viajar, para jugar con el equipo de Godoy Cruz en distintas provincias del país. Nosotros advertimos al fiscal diciéndole que si están jugando es porque están entrenando, y si están entrenando, están viviendo en Mendoza, salvo que viajen ida y vuelta todos los días desde San Rafael, que son 240 kilómetros de ida y de vuelta, lo cuál es imposible".

Julián Encina. /Foto: archivo.

"Entonces, le pedimos (al fiscal) que constatara el domicilio de estas personas para ver si están viviendo efectivamente donde ellos decían al momento del mantenimiento de libertad, y se acredita que no están viviendo en San Rafael. Casi livianamente se presentan diciendo que hace dos meses que viven en Mendoza. Entonces, le pedimos a la fiscalía que revise las medidas de coerción, porque obviamente estas personas no tienen voluntad de sujetarse al proceso y, a partir de ese pedido nuestro, es que se ordena revocar el mantenimiento de libertad y ordenar la detención", sumó el entrevistado.

Exequiel Tejada. /Foto: archivo.

Además, remarcó que "el traslado está ordenado a la cárcel provincial, pero por el momento están en la Comisaría tercera y en la 44 del barrio Unimev, atentos a que han solicitado una morigeración de las condiciones de detención. Esta solicitud es para una domiciliaria, la cual anticipo que creo que no puede proceder, porque si estas personas no cumplieron con la condición en su momento, que era muy fácil de cumplir, con menos razón no pueden hacer cuando las condiciones son más gravosas".

Por último, Pablo Cazabán señaló que "la situación de los acusados es complicada, hay una alta probabilidad de que el hecho haya ocurrido como lo describe la denunciante. Es una situación sensible y complicada". Y comentó que "tenemos que terminar de hacer unas pericias respecto a la víctima, después hay que ver si la defensa propone alguna prueba, y creo que el expediente ya está en condiciones de ser llevado a juicio".

