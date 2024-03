Buscan a Nahitán Delgado, el nene de 2 años desaparecido en la Plaza Independencia

La desesperación se profundiza en la familia Delgado ante la desaparición de Nahitán Delgado, un niño de apenas 2 años de edad, visto por última vez el pasado 17 de marzo en la Plaza Independencia de Ciudad alrededor de las 17. Mientras las autoridades y la comunidad intensifican los esfuerzos por encontrar al pequeño, nuevos detalles y testimonios emergieron, revelando una situación desgarradora.

Según declaraciones de su padre, Jean Delgado, a MDZ, el niño estaba disfrutando de un momento familiar junto a su tía paterna y madre, Livia Cordero, de nacionalidad peruana y residente en Argentina. Sin embargo, en un descuido, parece ser que la madre se llevó al niño consigo.

La incertidumbre y la angustia se apoderaron de Jean Delgado y su familia, quienes no han cesado en su búsqueda.

“La he llamado pero no me dice dónde está, no quiere que lo vea a Nahitán. Me han dicho que los han visto este lunes con un hombre mayor de edad, es lo único que sé. Ese mismo día, pedí a la fiscalía que revisen las cámaras de seguridad de la plaza pero no hay resultados todavía. Además, ese mismo día a la tarde me contactó y me dijo que supuestamente está con un abogado que le ha dicho que tiene que esperar la orden para extraditar al pequeño a Perú”, compartió Jean, visiblemente consternado.

Nahitan Delgado. Foto: Facebook.

Por otra parte, el relato de Jean describe una situación familiar complicada, marcada por la separación con la madre de Nahitány una serie de tensiones emocionales. Según Jean, la madre de su hijo ha mostrado comportamientos erráticos y, en su desesperación, ha recurrido a medidas extremas, manteniendo en vilo a toda la comunidad. ”Migración está interviniendo para que ni mi hijo ni su madre puedan salir del país”, detalló el papá del menor.

La búsqueda de Nahitán Delgado generó una movilización sin precedentes en redes sociales y en la comunidad en general. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en el caso, asegurando que se tomaron todas las medidas para evitar que la madre salga del país.

En medio de esta situación desgarradora, la familia Delgado mantiene la esperanza de encontrar pronto a Nahitán, sano y salvo. Mientras tanto, apelan a la solidaridad y colaboración de la comunidad para aportar cualquier información relevante que pueda ayudar en la búsqueda del pequeño.

Quien vio a la madre de Nahitán y puede aportar datos fehacientes comunicarse urgente al 911, 2613000693, o en su defecto, al 2615059914, la denuncia está radicada en la Oficina Fiscal N 1.