El abogado de “La Yaqui” la despegó de los crímenes de Godoy Cruz y aseguró que "ella ni lo conoce a Tatotito"

El oeste de Godoy Cruz estuvo por demás movido durante la jornada del día martes, más de 800 policías y efectivos de grupos especiales de Seguridad montaron un megaoperativo que incluyó allanamientos, requisas, detenciones y una puesta en escena en los barrios ubicados en las inmediaciones del Campo Pappa. Es que, desde hace ya varias semanas, el lugar se convirtió en un punto de conflicto con enfrentamientos entre bandas manejan el comercio de la droga en ese y otros sectores de la provincia.

Las autoridades presumen que detrás de esta guerra entre bandas por el “narcomenudeo” y de las personas que murieron tras recibir impactos de bala, hay una mente que opera, directa o indirectamente, toda esta escalada de violencia y asesinatos. Se trata de Sandra Jaquelina Vargas, más conocida como “La Yaqui”, quien en mayo de 2016 fue condenada a 15 años de cárcel por “comercio ilícito de estupefacientes y lavado de activos”.

Enoc Ortíz, abogado de “La Yaqui”, dialogó en exclusiva con MDZ Radio 105.5 FM y advirtió que "ella está condenada, con salidas transitorias, hace tiempo está para obtener la libertad condicional. Sin embargo, a pesar de cumplir con todos y cada uno de los requisitos, no solo de tiempo, sino de conducta; por distintos motivos, más que nada porque ella es justamente Sandra Jaquelina Vargas y los medios todo el tiempo están hablando de eso, se nos ha complicado su salida, pero ha cumplimentado todo".

"Así obtuvo una salida transitoria después de un muy largo camino, no saben el esfuerzo que nos ha llevado para que pudiera obtener la salida transitoria. Con todo esto que se ha hecho, con lo cual estoy totalmente de acuerdo que hayan hecho el allanamiento, pero con todo esto la involucra a ella como siempre lo han hecho, a mi humilde entender, porque es lo que vende. La quieren asociar, no está imputada en nada, sí por supuesto peligra que le revoquen el beneficio", agregó apuntando contra quiénes la involucran con los crímenes cometidos en los últimos días en el oeste de Godoy Cruz.

"La Yaqui" detenida.

En el megaoperativo realizado este martes en la zona del Campo Pappa se detuvieron a decenas de individuos, entre los cuales se encuentra "Tatotito", identificado como Nehuen Ariel Martínez, sospechoso vinculado al asesinato de un joven en silla de ruedas en Godoy Cruz la semana pasada. Se dice que es reconocido en la región como uno de los colaboradores de la líder narco. El abogado confirmó que "a ese Tatotito ni lo conoce a Sandra Jaquelina Vargas, no tiene ni idea quién es. Después, van mezclando las cosas sobre cuestiones que son reales, pero otras no lo son. Por ejemplo, este muchacho que fue baleado, Miguel Ángel Valdivia, en realidad era la pareja de la hermana de Sandra Jaquelina Vargas, y el problema que tuvo el yerno, Patricio Garrido, fue por un problema, de barriada que no tiene nada que ver con esto".

Además, sostuvo que "el Ministerio Público Fiscal no ha tratado de indagar, no ha tratado de investigar como corresponde. La bronca es que quieran instalar algo que no condice con la realidad. Jaquelina no aguanta más de que todos los días hablen de ella por esas cosas".

