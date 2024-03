Carola Labrador: "La muerte no logró separar a Candela de nosotros"

El pasado martes se inició el segundo juicio por el crimen de Candela Sol Rodríguez, un caso que conmocionó a todo el país en 2011, que se lleva adelante en el Tribunal Oral número seis de Morón y en el que deberán comparecer cuatro acusados: el presunto narcotraficante Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, el expolicía bonaerense Sergio Fabián Chazarreta, el informante de las fuerzas de seguridad Héctor Horacio “Topo” Moreira y el carpintero Néstor Ramón Altamirano.

En una entrevista exclusiva con MDZ, Carola Labrador, la mamá de Candela, compartió sus impresiones sobre la primera jornada, manifestó que espera "una justicia justa" y expresó cierta desilusión por la ausencia de los tres jefes de Policía que fueron absueltos por la Corte Suprema.

Además, a 13 años del caso, Labrador resalta el desgaste físico y psíquico que sufrió a raíz de la lucha en la búsqueda de justicia y que recuerda a Candela por su alegría, su amor por la música y sus habilidades artísticas.

- ¿Cómo fue la primera jornada por el segundo juicio por Candela?

- Complicada. Difícil. Una piensa que está preparada, pero cuando está ahí... Y también estoy un poquito desilusionada, porque pensaba encontrarme en la parte de los acusados con los tres jefes de la Policía de 2011, que eran Matzkin -Hugo-, Castronuovo -Roberto- y Paggi -Juan Carlos, pero la Corte Suprema los absolvió de este juicio.

- ¿Está conforme con la investigación?

- Nosotros acompañamos al fiscal Ferrari, que gracias a él conseguimos las perpetuas de Bermúdez y Jara, pero la verdad es que la hipótesis... Para mi no hay ninguna expectativa, yo lo único que quiero es que se cierre esta etapa. Fueron 13 años de lucha, 13 años de desgaste físico y psíquico. La fiscalía dice que fue por una deuda del papá de Candela -Alfredo Rodríguez- con Mameluco -Villalba-, pero se comprobó en el primer juicio que no hay nada que lo involucre a Mameluco con el papá de Candela.

Y yo tampoco puedo juzgar o involucrar a personas. Yo quiero que se haga justicia, pero justicia justa, no algo que la fiscalía dice por supuestos. Pensemos que en el año 2011 se perdieron muchas pruebas.

Ferrari con su equipo, que es un equipazo, encontró una causa desastrosa, con todas pruebas falsas y con una autopsia que hicieron en dos horas para tirármela a mi hija a mis brazos como un perro.

- Patricia Bullrich pidió que dejen de trasladar a Mameluco, ¿ustedes temen que pueda haber una fuga?

- No tengo la menor idea de si se fuga ni cómo lo trasladan. Y menos me importa lo que diga la ministra, sinceramente.

- ¿Cómo fueron aquellos 9 días de búsqueda?

- Y... fueron difíciles. Después, con el paso del tiempo se puede analizar con más tranquilidad. También empezamos los juicios a los periodistas que le faltaban el respeto a Cande, seguimos con muchos juicios. Gracias a Dios tengo el respaldo del equipo de Burlando y me representa Roman Makinistian, que es uno de los muchachos de su equipo. Hay algo que me dijo Fernando -Burlando- : "lo que más les duele a ellos es que les toquen el bolsillo", así que el que falta el respeto va a tener que pagar. Candela Sol Rodríguez.

- ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué pudo haber pasado lo que pasó?

- Yo tengo mi propia teoría de que la iban a llevar para pasarla por drogas, que ellos pensaban que era más grande y que nunca imaginaron que al otro día iba a estar la causa de Candela en todos los medios. Después ya fue una bola que fue creciendo y que no se pudo parar, hasta el día de hoy, porque hoy yo viajo por toda la Argentina defendiendo víctimas.

Todo el mundo estuvo esperando que la encuentren viva, ¿no?, por eso es que yo acuso a la Policía de la Provincia de ese momento, porque tuvieron nueve días para encontrarla viva. Cande estuvo viva hasta el 29 de agosto, el 29 a la madrugada la matan. Bermúdez la viola y la mata. Así que hubo varios días para encontrarla y nadie la buscó. Habiendo cinco mil policías por la calle no la buscó nadie.

- ¿Cree que hubo connivencia?

- Sí, hubo connivencia política, policial y judicial. El juez que me tocó a mi vendía chicos en la época de la dictadura. La peor basura de Morón me tocó a mi. Tavolaro -Marcelo-, una porquería; la secretaria del fiscal decía que Cande tenía el cuerpo de una chica de 20 años, y Candela tenía 11 años. Entre la Policía de ese momento y la mafia de Morón hicieron un combo bárbaro para que esto pase como ajuste de cuentas, meterme presa a mi, meter preso al papá y se terminó la historia. Lo que no pensaban es que habían sacado lo peor de mi y que hasta arrastrada iba a pedir justicia, como se lo prometí a Cande el día que la encontré ahí tirada.

- ¿Cree que los cuatro acusados tienen responsabilidad en el hecho?

- No, no. Pero bueno, yo eso lo dejo a criterio de la Fiscalía y de los jueces. Ellos sabrán lo que está bien y yo lo voy a aceptar. Y con esto se termina esta etapa.

- ¿Cómo está usted hoy y cómo sigue su vida?

- Trabajo mucho con víctimas. Estoy en un grupo hermoso que se llama Atravesados por por el femicidio, un grupo no gubernamental y federal, de todo el país.

Tengo dos hijos hermosos que son la razón de mi vida. Y gracias a ellos sigo de pie, sigo luchando. Ahora preparándome para que se termine todo esto y bueno, dedicarme a ser su mamá fulltime. En estos 13 años la verdad es que tuvieron media mamá, porque la otra media estaba en la lucha por hacer justicia.

- ¿Cómo recuerda a Candela?

- La recordamos todos los días con alegría, siempre con música, como era ella, ella era feliz. Ella bailaba, cantaba, pintaba, era una artista. Y nosotros no hay un día de nuestra vida que no hablemos de Candela y no la recordemos con alegría. Ella nunca se fue. Ella nos dio muchas señales, muchísimas señales de que siempre está con nosotros. La muerte no logró separarla de nosotros.

- ¿Cómo está hoy Villa Tesei? ¿Algo cambió?

- Yo enterré a mi hija y nunca más pude ir a mi casa, ahora vive una amiga ahí. Yo ahora vivo cerca de mi mamá y de mi hermana. Así que nunca más pude ir a mi casa, no quise. Candela nació ahí y aparte a mis hijos tampoco les hacía bien.

Yo trabajo con muchas víctimas y la verdad es que no cambió mucho. Todos los días hay una mujer muerta. Somos cada vez más mujeres pidiendo que no nos maten, así que no cambió mucho. Hay leyes muy lindas, todo muy lindo, pero no se respeta nada.

Lo que quiero es una justicia justa, que los que son realmente culpables paguen y los que no, no, porque sino no nos serviría ni a Cande ni a mi. Yo se que Cande quisiera una justicia justa.

El caso Candela, un crimen que conmocionó a la Nación

Candela Sol Rodríguez fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 en la esquina de la casa en la que vivía, en Villa Tesei, partido bonaerense de Hurlingham. Ese día iba a reunirse con sus amigas del grupo de scouts, cuando fue sorprendida y raptada por al menos tres personas que iban en una camioneta EcoSport.

La pequeña fue llevada hasta una vivienda en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Luego, en la madrugada del 29 de agosto, fue trasladada hasta otro domicilio, situado en la calle Kiernan de Villa Tesei, donde se cree que, entre la noche y la mañana del 30, fue abusada y asesinada por asfixia por Hugo Bermúdez, quien fue condenado a perpetua en el primer juicio.

El cadáver fue hallado en un descampado cercano a la Autopista del Oeste, a la altura de Hurlingham. Hasta allí llegó Carola Labrador, que estuvo acompañada por el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

En el primer juicio hubo dos condenas a prisión perpetua, las de Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, por ser autores materiales del crimen. Por su parte, Fabián Gómez recibió una pena de cuatro años de cárcel como partícipe secundario de la privación ilegal de la libertad.