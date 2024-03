Problemas en el ingreso de los hinchas de Godoy Cruz: culpan a la empresa que controla los QR

Parece no haber reclamo que valga para los hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba, que por cuestiones ajenas a ellos sufrieron nuevamente un ingreso conflictivo a minutos del partido ante Newell's Old Boys, jugado en el Malvinas Argentinas este domingo por la tarde. El tema estuvo en agenda durante la semana, pero no fue suficiente: a poco de empezar el encuentro hubo problemas una vez más.

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mendoza, aseguró haber estado en el lugar de los hechos y que "hasta 10 minutos antes de comenzar el partido estaba todo ordenado, sin ningún tipo de problema". El funcionario precisó que "un grupo de simpatizantes, un grupo pequeño, empezó a empujar, a apurar, porque los QR, es decir el sistema de ingreso al Estadio Malvinas Argentinas, falló y no dejó de funcionar con agilidad".

Según la versión oficial, los hinchas "empezaron a apurar y apretar. Y en ese momento debió intervenir personal de la Policía de Mendoza. Los hinchas de Godoy Cruz empezaron a empujar las vallas y demás, queriendo entrar sin ningún tipo de control".

"Siempre termina pasando esto por una falla en el sistema de QR", responsabilizó el Gobierno de Mendoza a la empresa que controla el ingreso de los hinchas bodegueros al estadio. Amat enfatizó: "Es algo que hemos pedido que se solucione varias veces. De hecho, los tenemos informados en las distintas actas de los anteriores partidos de Godoy Cruz Antonio Tomba. Estamos pidiendo que se solucione este tema, necesitamos que sea mucho más ágil".

"En este partido se pusieron muchos más ingresos, Godoy Cruz Antonio Tomba puso muchos más controles de personal con el QR, pero bueno, pasó eso en este momento", reconoció el funcionario sobre los cambios de los últimos partidos a este ante Newell's. Y precisó que "fueron 5 minutos. No hubo ningún tipo de descontrol, no hubo represión policial, no hubo ningún tipo de problema. Lógicamente con los caballos se logra controlar y hacer la separación en cuanto a un tumulto, pero nada más. El operativo fue correcto, pero fallaron los QR y eso demoró el ingreso".

Finalmente, Amat agregó que "hemos ajustado también que nadie ingresa sin entradas. Entonces siempre hay grupos que vienen sin entradas o vienen con fotos de los QR y no pasan y también eso genera problemas".

Los hinchas habían reclamado que se solucionara el problema durante la semana

La "AgruPasión x el Barrio", una de las más populares de hinchas de Godoy Cruz, reclamó días atrás por el "maltrato recibido por parte del personal policial", el cual "por el estrecho espacio de un metro y medio busca que ingrese todo el público a la popular sur y a la platea descubierta". También advirtieron una desproporción entre el personal de la empresa Access Fan que controla los QR y la cantidad de hinchas que asisten al partido, lo que genera también demoras. Los hinchas le solicitaron a Alejandro Chapini, presidente del club, que vele "por la seguridad de la masa societaria" e "intervenga de inmediato" para solucionar estas situaciones que se ven cada vez que juega el Tomba en el Malvinas.