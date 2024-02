Confirman que seguirá en la cárcel la arquitecta mendocina que ocultó a su hijo en Buenos Aires

Sigue siendo muy particular la situación de una arquitecta mendocina de 46 años, detenida e imputada por llevarse el año pasado sin autorización a su hijo y esconderlo en Buenos Aires durante semanas, por problemas con su exmarido, el padre del nene. A fines del 2023 recibió el beneficio de la prisión domiciliaria que nunca se concretó y este jueves fue notificada de su permanencia en la cárcel.

La acusada, de quien no se publica su nombre para no identificar al menor de edad involucrado, ha pasado por distintos estados y lugares desde su arresto. La mayoría del tiempo tras las rejas, algunos días en el hospital neuropsiquiátrico El Sauce luego de una audiencia en la que se mostró desconociendo los hechos, y por último, el acceso a una posible domiciliaria que no se cristalizó.

Este cambio en su sitio de detención era la novedad más reciente del expediente, a principios de diciembre pasado, sin embargo, a MDZ le confiaron que su alojamiento en una casa no se llevó a cabo en ningún momento, presuntamente por temas familiares.

Es decir, la sospechosa continuó en la penitenciaría de mujeres Almafuerte II, en Cacheuta. En esa audiencia no solo la jueza María José Cerdera le había otorgado el beneficio, que resultó trunco, sino que también le dictó prisión preventiva.

Ayer las partes intervinientes volvieron a reunirse en una audiencia de "continuación" de la que se realizó en diciembre. En esta oportunidad, la misma magistrada ratificó que la arquitecta seguirá en la cárcel.

Tras esta decisión la causa irá avanzando en su camino al juicio, en el que la mujer arriesgará de 5 a 15 años de condena por el delito de desobediencia, en concurso ideal con sustracción de menores.

Qué ocurrió

La víctima de este episodio fue uno de los hijos de la acusada, de 8 años. A este nene la familia de su padre, con quien se encontraba en proceso de revinculación, lo buscó desde fines de abril pasado, con una fuerte difusión de su rostro en las redes sociales y con una denuncia por averiguación paradero.

Desde el principio la sospecha era que el pequeño estaba con su madre, que habría tomado la decisión de llevárselo por la mala relación con su ex.

La búsqueda contó inclusive con la intervención de Missing Children Argentina, hasta que en la noche del 24 de mayo la Policía halló a la imputada y al chico en una posada de Tigre, en Buenos Aires.

Antes de encontrarlos, los pesquisas supieron que ambos habían pasado por un hotel de San Martín, en Mendoza, y luego abordaron un colectivo hacia la Capital Federal.

Una vez localizados, los dos regresaron a la provincia a comienzos de junio. Ella desde entonces quedó detenida, mientras el niño de a poco volvió a relacionarse con su familia.

El caso está en la Fiscalía de Delitos No Especializados, a cargo del doctor Gabriel Blanco.