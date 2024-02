Choele Choel: el asesino de Lucas Valentini deberá pasar 19 años en prisión por homicidio agravado en ocasión de robo

Un hombre fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por el crimen Lucas Valentini durante un robo ocurrido en la localidad rionegrina de Choele Choel en septiembre de 2022, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Luis Alberto Marinao, quien fue condenado a 13 años y seis meses de prisión efectiva por el "homicidio en ocasión de robo, agravado por la participación de un menor de edad", pero al unificarse la pena por una condena previa que el mismo imputado tenía en Viedma, por un delito de robo calificado, la sentencia asciende a 19 años de prisión.



Finalmente, se aclaró que, en el marco de un proceso abreviado, el imputado había reconocido plenamente su participación en el homicidio y la responsabilidad penal que le atribuían las partes acusadoras.

El caso

De acuerdo con lo manifestado en el marco de la audiencia de imputación de cargos desarrollada a mediados de septiembre de 2022, la fiscal Analía Álvarez confirmó que se tomó conocimiento del hecho cuando llegaron los policías de la Comisaría Octava al departamento de Avellaneda y Urquiza, en Choele Choel, cerca de las 5.10.



Según la fiscal, la novia de la víctima fatal explicó que "dos pibes" habían ingresado por una ventana y, con cuchillos, los sorprendieron cuando dormían.



"Les exigieron dinero, los sometieron a cada uno con un cuchillo y uno de ellos colocó el arma en la garganta de la novia, quien le habría manifestado predisposición en darles el dinero que había en la vivienda", detalló Álvarez.

Arriba de la heladera estaban los ahorros de la pareja, unos 200 mil pesos, y también un revolver calibre 32 que tenía la víctima. Álvarez aseguró que la joven tiró el dinero al piso para que el delincuente no vea el arma, pero que al observar la cantidad de dinero, la increpó y le dijo "esto no me sirve, dame más", a lo que la joven contestó que era lo único que tenía.

Forcejeo, crimen y disparos

Mientras tanto, en la habitación, "Valentini se trenzó en un forcejeo con Marinao, por lo que su cómplice se descuidó de la joven y salió corriendo a ayudarlo". "Ella llegó hasta la puerta y vio como entre los dos le hundían los cuchillos en diferentes partes del cuerpo".



La fiscal contó que la novia de la víctima disparó en tres oportunidades e hirió al menor en la espalda, quien posteriormente fue derivado de urgencia al hospital de Choele Choel.



La autopsia de Valentini fue practicada en la morgue judicial de General Roca y certificó que el cuerpo del muchacho tenía tres heridas de arma blanca en el tórax y una de ellas en la aorta, lo que provocó un hemotórax masivo que le causó la muerte.



Además, en el marco de la investigación, una mujer que sería cuñada del menor fue condenada a tres años de prisión por el delito de encubrimiento agravado en junio pasado. A su vez, el adolescente fue puesto a disposición de la delegación de Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia, (Senaf), ya que se trata de una persona no punible a causa de su corta edad.