Caso Mariana Domínguez: “En estos momentos, nos sentimos solos y sin respuestas”

El 25 de diciembre de 2023, Mendoza se estremeció ante la noticia de la muerte de Mariana Domínguez, una joven estudiante de diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El hecho ocurrió durante la Noche Buena a causa de una bala perdida. Mariana, de tan solo 28 años, perdió la vida víctima de un disparo en un hecho que, hasta el momento, no se ha esclarecido.

La Justicia y la Policía aún no lograron determinar quién fue el responsable de gatillar la pistola calibre 9 milímetros que asesinó a Mariana durante la noche de Navidad. La investigación llevó a realizar recorridos en la zona de Villa Hipódromo y sus alrededores, pero la identidad del autor todavía se desconoce.

La víctima. Foto: Facebook/Mariana Domínguez.

Fue durante la celebración de Navidad que Domínguez se desplomó cuando se encontraba en el patio de su hogar, ubicado en la calle Picheuta de Godoy Cruz. Nada se pudo hacer para salvar su vida.

A poco más de un mes de su fallecimiento, Marcelo Domínguez, padre de la víctima, dio detalles sobre la investigación.

Marcelo Domínguez. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

-En este último tiempo se habló mucho de Mariana. ¿Cómo era ella?

- Que te puedo decir, Mariana era todo, una hija sensacional, era una hermana, una sobrina excelente. Una chica que nunca hizo nada mal, donde todo lo que hacía era con su propia convicción. Era una buena persona, una buena estudiante, una profesional casi recibida como diseñadora gráfica.

-¿Podría recordar cómo fue esa noche del 24 de diciembre?

-Precisamente esa noche yo no estaba presente, pero te puedo comentar por los testimonios de su madre, hermanos y tíos. Esa noche, ellos se encontraban en el patio de su casa haciendo la sobremesa de un 24 ya en la madrugada del 25. Estaban sentados pasando la Noche Buena cuando, de repente, Mariana se levanta a buscar agua y se desploma, imagínate la situación, imagínate el momento. Al desplomarse Mariana, se dan cuenta de que tiene una contusión con mucha pérdida de sangre. Automáticamente la trasladaron porque llamaron al servicio de emergencias y no llegó. En la desesperación trasladaron a Mariana en un auto particular hasta el hospital del Carmen. A mí me llaman por teléfono y salgo desesperado hacia el hospital. Allí nos recibió una doctora y nos preguntó por lo sucedido. Su madre le explicó la situación y ella nos dijo que Mariana tenía un proyectil de bala en la cabeza. En ese momento, mi vida se terminó. En ese momento, comienzas a pensar lo peor. Imaginate, ella me llamó a las 12 para desearme feliz Navidad y a la 1.30 que una médica te diga que tu hija tiene un proyectil en la cabeza es lo peor. De ahí la trasladaron al Hospital Central de urgencia y de ahí nunca salió. A las 14 del 25 de diciembre, los médicos nos reunieron y nos dijeron que había dejado de existir. Volver a recordar esto lo mata a uno de a poco, pero tengo que tener fuerzas por mis hijos, mi familia y por la memoria de ella para que este asesinato no quede impune.

Inés María Del Carmen Quispe y Marcelo Domínguez, los padres de la joven. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

-Usted habló de seguir adelante en la causa para que no quede impune. ¿Se han podido reunir con el fiscal Gustavo Pirrello? ¿Qué les han dicho?

-Hemos estado reunidos con la actual ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, con el subcomisario, con el jefe de investigación que se han puesto a disposición, pero no hemos recibido ningún tipo de información sobre cómo va el caso. Si vos me preguntas por la causa, yo tengo que pensar que avanza. Porque si uno se pone a pensar de que ya la semana pasada se cumplió un mes del asesinato de mi hija y digo ´asesinato` porque digo las cosas hay que decirlas como son, como corresponden porque lo de Mariana fue un asesinato. Que lo titulen como bala perdida está bien, porque fue una bala perdida, pero a Mariana la asesinaron porque alguien disparó, y si alguien disparó, quiere decir que sí hay un asesino detrás.

-Sobre ese punto Marcelo, ¿la Justicia tiene algún conocimiento o dato sobre alguna persona del barrio, se sospecha de alguien?

- Mirá, hace algunas semanas, fuimos al Polo Judicial y el fiscal Gustavo Pirrello, quien lleva la causa, lamentablemente estaba de feria, de vacaciones y al estar así, el caso pasó a manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien habló con la mamá. Ella también fue muy solidaria en el sentido de ponerse a disposición y todo lo demás, pero a mí no me sirve que se pongan solidarios con nosotros, yo quiero que nos den respuesta, que nos den datos certeros. Uno de los últimos diseños de Mariana Domínguez. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

-Durante la investigación, vecinos de la zona hallaron proyectiles de bala 9mm y muchos lo relacionaban con el caso. ¿Usted se ha podido contactar con esos vecinos? ¿Qué se dice en el barrio?

-En ese sentido, yo apelo a la empatía de la gente hacia la persona que está sufriendo la pérdida de un ser querido, en este caso un hijo. Nosotros hemos salido a pegar folletos para que la gente que haya visto u oído algo realice la denuncia, pero siento que no se quieren comprometer, no quieren involucrarse y eso da mucha pena.

-¿Están conformes con la recompensa que emitió el Ministerio de Seguridad por quien aporte datos o información certera?

-No, no estamos conformes con la recompensa, porque mi hija no vale ese dinero. Si hay un entregador, este no se va ha entregar por esa suma insignificante o no va ha entregar a este individuo. No estamos conformes, de hecho, no estamos conformes con nada de lo que está pasando en la causa. Nosotros estaríamos conformes si tuviésemos el mínimo detalle por parte de la Justicia, de las personas que nos gobiernan, del poder político. No quiero que se olvide el señor Cornejo que este es su barrio, porque de donde nosotros vivíamos eran solo un par de cuadras. Mariana hizo toda su primaria en la escuela República del Perú a 50 metros de la casa del Gobernador. Esto le puede pasar a cualquiera. Hoy nos pasó a nosotros, gente laburante, pero si le hubiera pasado a una persona con mayor poder, seguramente tendría más noticias del caso. El ejemplo más reciente es el caso de esta nena Umma, donde a las seis o siete horas ya habían culpables identificados y detenidos. Incluso, la ministra de Seguridad de la Nación se puso a disposición, el mismo presidente de la Nación se puso a disposición de la familia, y yo no siento que Cornejo haya hecho lo mismo. Como somos personas trabajadoras no movemos la aguja de nadie, por eso siento que estamos solos y sin respuestas. Uno de los tantos murales que pintó Mariana, ubicado en Paso de los Andes y Arístides Villanueva. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

-¿Usted sospecha de alguien?

El día de la reconstrucción del hecho fue la Policía Científica, forense e Investigaciones. Me dijeron que el perímetro de radio de la trayectoria y poder del proyectil era posiblemente de unas diez cuadras y todavía no encontraron nada. Yo no puedo sospechar de nadie. Si bien me dijeron que la bala extraída es 100% peritable, quiero creer que el estudio a las armas de los dos efectivos de la Comisaría 27º estuvo bien hecho. Quiero confiar en las personas que lo realizaron. Es más, con esto no quiero acusar a nadie, pero todas las hipótesis que se me cruzan por la cabeza son lógicas porque mataron a mi hija y porque dejaron a una madre sin una hija maravillosa.

Mirá la entrevista completa aquí