Tras la tragedia, una buena noticia sobre uno de los argentinos sobrevivientes en el accidente de Playa del Carmen

Uno de los sobrevivientes del accidente en Playa del Carmen donde murieron cinco argentinos y un mexicano, fue dado de alta y ahora continúa su recuperación en su casa.

Se trata de Lucas Figallo (30), quién había viajado hace tres meses a México y hace más de una semana estuvo involucrado en el fatal choque.

Luego de salir del hospital, el joven se mostró contento por su estado salud: “Me siento bien, estoy contento de estar vivo, de tener mis manos, mis pies, mis piernas, mis brazos, de poder ver. Si bien tengo fracturas, tengo todo mi cuerpo bien”.

A pesar de que tuvo varias lesiones, los médicos decidieron que siga su recuperación en su vivienda, donde todos lo van a cuidar dos amigos.

Mientras espera iniciar con la rehabilitación, la víctima denunció que el seguro de asistencia al viajero que contrató no se hizo cargo de los costos.

“Me abandonaron, tuve que pagar mi atención en el hospital, casi 8.000 dólares. Mis abogados en la Argentina les pusieron un recurso de amparo y esperamos que la Justicia se expida. Queremos que se hagan cargo”, manifestó en diálogo con TN.

”Tengo que dar gracias que no estaba inconsciente y también de haber contado con el dinero. Hasta que no entró el pago, estuve esperando que me atiendan. Si no pagaba, no me atendían”, señaló el argentino.

El siniestro. /Foto: NA.

En su testimonio explicó que desde la empresa le comunicaron que el seguro del auto era el que se tenía que hacer responsable de la cobertura.

Aunque no dio detalles sobre el fatídico accidente, si recordó que llevaba puesto el cinturón de seguridad y contó porque viajaban todos juntos: “Estábamos compartiendo el auto circunstancialmente. Acá eso es normal, somos argentinos y compartimos un vehículo”.

El oriundo de Mar del Plata es uno de los dos sobrevivientes del hecho ocurrido en Playa del Carmen. La otra persona es Micaela Papiermester (23), quién se encuentra internada en grave estado.