La primera detenida por el parricidio en Vicente López rompió el silencio y apuntó contra el acusado

Este lunes, comienza el juicio por jurados populares que tiene como imputado a Martín del Río, el hombre acusado de parricidio en Vicente López. En este contexto, la primera detenida por el crimen, María Ninfa Aquino, rompió el silencio y apuntó fuertemente contra el acusado.

Unas horas antes de ir a declarar al Tribunal Nº 7 de San Isidro, “Nina” habló con los medios y no se guardó nada. Cabe destacar que la mujer era la empleada doméstica de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso, la pareja que habría sido asesinada por su hijo. En un principio, Aquino estuvo detenida y fue acusada de ser la supuesta entregadora, pero 13 días después fue liberada y sobreseída, debido a la falta de pruebas.

En diálogo con Infobae, “Nina” expresó: “Estoy tranquila, pero tengo muchas cosas atragantadas”. Además, mencionó que su vida no volvió a ser la misma y que tras el parricidio, no volvió a pasar por la puerta de la casa de Melo 1101 y tampoco volvió a ver a ninguno de los Del Río.

A su vez, Aquino habló sobre el acusado y sostuvo que no lo puede ni ver. “Pedí que Martín Del Río no esté cuando yo vaya a declarar. No voy a poder mirarlo a la cara porque me enfermó, me hizo mucho daño”, detalló. Además, aseguró que cuando tenga que declarar va a responder todo lo que le pregunten y que va a contar todo lo que sabe.

Aquino está muy segura de que el culpable del parricidio es el hijo menor del matrimonio. Foto: Archivo

“No voy a aplaudir la desgracia de él como él hizo por mí. Yo tengo corazón y soy buena persona y creo en Dios. Pero bueno, si le dan cadena perpetua, bienvenido sea”, agregó Aquino y sentenció: “Yo quiero que esto le duela. Así como me dolió a mí”.

Las declaraciones del abogado de Nina Aquino

Previo al inicio del debate oral, Hugo López Caribero, abogado de Aquino, habló con la Agencia Noticias Argentinas y aseguró que la mujer tiene tres pautas por las que puede confirmar que Martín del Río es el culpable del parricidio.

“Primero ella confirma en un 100% que el caminante de los videos es el hijo menor del matrimonio. También que el buzo utilizado era de su papá y lo puede sostener ya que ella lo lavaba todos los lunes. Por último, destaca que el control con el que se abrió el portón para concretar los crímenes era de José Enrique y lo tenía el detenido”, mencionó Caribero.

Sin embargo, el abogado explicó que Aquino “está muy cansada”, debido a las diversas citaciones a las que tuvo que asistir durante estos años. “Ella pide que esta sea su última declaración”, concluyó.