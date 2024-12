Una conductora alcoholizada chocó con un guardarrail y hubo dos robos a mano armada en el Gran Mendoza

Una joven de 23 años conducía alcoholizada cuando perdió el control del auto y chocó con el guardarraíl en un episodio ocurrido en la Lateral Oeste del Acceso Sur a la altura de Luján de Cuyo. Además, se registraron asaltos en Las Heras y en la Ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 6:45, cuando se desplazó personal policial hasta la Lateral Oeste del Acceso Sur y Juan J. Paso, donde vecinos habían reportado un vuelco.

Finalmente, el Volkswagen Take Up en cuestión no estaba volcado, pero sí había colisionado con el guardarraíl. Afortunadamente, la conductora no presentó lesiones, pero se encontraba en estado de ebriedad. Así, cuando los agentes de tránsito del municipio le realizaron el dosaje, el resultado fue 2,20 gramos de alcohol por litro de sangre. La joven fue trasladada a la comisaría 47° y en el caso intervino el Juzgado Contravencional.

Dos asaltos a mano armada

Por su parte, dos episodios de asaltos ocurrieron en Las Heras y Ciudad de Mendoza durante el fin de semana. El primero de los hechos se produjo en una farmacia ubicada en Río Diamante y El Trapiche, en la zona norte provincial, donde una joven de 26 años que estaba en el local tuvo que entregar su teléfono celular y la suma de 30 mil pesos a delincuentes armados.

Por su parte, a la 3:55 del domingo, un hombre de 27 años circulaba en una bicicleta por calle Dr. Pose y Perinetti, donde fue abordado por sujetos que le sustrajeron el rodado después de amenazarlo.