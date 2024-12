"Mi miedo es que el pueblo haga una macana": vecinos de Rodeo del Medio reclaman medidas contra la inseguridad

El último jueves, cerca de 500 vecinos de Rodeo del Medio, en el departamento de Maipú, se manifestaron contra la inseguridad frente a la Comisaría 49, donde manifestaron que el delito ha crecido a niveles preocupantes y pidieron más presencia policial. "La gente se está cansada, por favor, que tomen medidas antes de que ocurra un hecho grave", advirtió un vecino.

"Hay muchísimos casos de inseguridad en Rodeo del Medio, roban todo el tiempo. A mi hermano que vive en el límite le entraron a la casa dos veces, y como la segunda vez ya no tenía casi nada le terminaron robando hasta el inodoro", contó Osvaldo, uno de los más preocupados por la situación que derivó en la marcha de la semana anterior.

El vecino manifestó que "los delincuentes son como una familia completita, hay de todo, adultos y menores, y a veces están armados. Todos sabemos quiénes son. Los mismos policías saben, pero no pueden hacer nada, es como si hubiera que hacer justicia por mano propia o esto no va a cambiar".

Los vecinos del Rodeo del Medio se manifestaron frente a la Comisaría 49 / Alf Ponce Mercado/MDZ

Osvaldo fue una de las tantas víctimas de la inseguridad: "A mi me pasó que venía en el auto por la calle Nicolás Serpa, iba llevando a los chicos a la escuela antes de las 7:40 y antes de llegar había como un bodoque en el acceso, el cual traté de esquivar, pero rompí la cubierta y ya sabía que eso iba a ser un robo". Acto seguido, contó el detalle: "Una vez que frené me rompieron el vidrio, por suerte el de adelante, porque atrás estaban mis hijos, me apuntaron con un revolver y me dijeron que iban a matar a uno de los chicos si no les daba el celular. Después fui a hacer la denuncia, pero hay una impunidad bastante importante".

Finalmente, Osvaldo comentó que "Rodeo del Medio era un lugar tranquilo, pero desde hace como tres o cuatro años se volvió inseguro, y este año particularmente se ha vuelto muy notorio".

"Si no se toman medidas el pueblo va a hacer una macana"

Otro de los que alzó la voz es Pedro, quien es oriundo de Necochea, pero ya lleva 10 años viviendo en la zona, donde justamente llegó con la idea de afincarse en un lugar tranquilo y seguro. Sin embargo, ahora sostiene que "en Rodeo del Medio estamos con una ola de inseguridad increíble, nunca visto, los delincuentes se han adueñado del pueblo". Y siguió: "Ahora que hicimos una marcha esperamos que haya soluciones, porque seguimos sin ver móviles a la noche, que es cuando realmente más necesitamos, a esas horas no tenemos a nadie".

Luego, contó la situación que le tocó vivir a un anciano en su casa en uno de los hechos de mayor gravedad: "es una familia que tiene una avícola, les entraron en la casa y maniataron y le pegaron al abuelo, lo lastimaron todo". Pedro sostuvo que "fueron tres personas encapuchadas y armadas y había un cuarto que estaba afuera en el auto, que lo habían visto antes rondando por Rodeo del Medio. Les robaron cerca de 25 mil dólares, los ahorros de toda su vida. Es muy triste que un hombre de más de 80 años vea en riesgo su vida, la verdad es que da mucha impotencia", cerró.

Residentes dicen que la Policía "no puede hacer nada" / Alf Ponce Mercado/MDZ

Los vecinos coinciden en que el lugar era seguro y en que "hace unos seis o siete meses que ya está totalmente desmadrado" y que "la Policía hace lo que puede y los lleva detenidos, pero a la semana los ves en la calle de vuelta". Además, Pedro recordó que "yo agarré a uno de los chorros y lo llevé la comisaría, hicieron lo que tenían que hacer, pero a los pocos días el ladrón pasó por la puerta de mi negocio y se reía, estaba con su familia, con niños chiquitos, sino no me hubiera podido contener, porque me estaba haciendo burla, es la impotencia que tenés de que agarraron ellos la calle".

Respecto de las medidas de seguridad adoptadas, el hombre manifestó que "tengo mucho gasto en seguridad, tengo un sistema de alarma monitoreada, una alarma propia, 8 cámaras y un domo que apunta hacia toda la vereda.

Para concluir, el hombre contó cuál es su mayor preocupación: "el miedo mío es que la gente está cansada, está muy cansada. Y si pasa algo grave la gente va a venir con una bolsa de leña a querer quemar la comisaría, entonces, o se toman medidas o el pueblo va a hacer una macana. La gente se está armando, ese es el miedo mío".