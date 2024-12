La conmovedora carta de la madre de Sofía Herrera en el día del cumpleaños de la joven

Este lunes, Sofía Herrera, la menor que desapareció en un camping de Tierra del Fuego en 2008, está cumpliendo 20 años. Como cada 30 de diciembre, la madre de Sofía, María Elena Delgado, compartió a través de las redes sociales una emotiva carta dedicada a su hija.

“Hoy cumplís 20 años mi querida Sofi, te siento más cerca que nunca aunque estés ausente físicamente”, comienza el escrito. “Sofi, tu primer añito en Córdoba, todo fue amor, con castillos como las princesita feliz, dando tus primeros pasitos y nosotros babosos de amor. A los 2 añitos, en Caleta, rodeada de amor de la abuela, tus papás, tus tíos y tu hermano. Tu tío se disfrazó de oso blanco para que tuvieras un invitado especial en el castillo del tío Coto. Todo era felicidad”, continúa María Elena.

“A los 3 años, celebramos en casa con amiguitos, no podía faltar el castillo de la princesita adorada que eras vos. A los 4 años, todo se derrumbó. El dolor era gigante por tu desaparición. El castillo se quedó esperando a su princesita Sofi. El oso blanco no regresó. Las canciones de Xuxa no se escucharon. Todo fue dolor”, expresó la madre de Sofía.

Y agregó: “Y así pasaron los años... A los 9 años, tus risas aún resonaban en cada rincón de la casa; a los 10 años, tus sueños llenaban nuestros corazones; a los 11 años, tu recuerdo seguía llenando nuestras vidas; a los 12 años, la esperanza aún brillaba en cada foto tuya; a los 13 años, cada día rezábamos por tenerte de vuelta; a los 14 años, la incertidumbre nos consumía; a los 15 años, el vacío era inmenso; a los 16 años, tu ausencia dolía más que nunca; a los 17 años, todavía esperábamos un milagro; a los 18 años, nuestros corazones seguían aferrados a la esperanza; a los 19 años... Sofi... si tan solo no hubieses estado desaparecida”.

Sofía desapareció el 28 de septiembre de 2008. Foto: www.sofiaherrera.com

Por último, María Elena concluyó: “Hoy cumpliste 20, seguimos imaginando tu regreso y poder festejar. FELIZ CUMPLE Mi SOFI HERMOSA !!! Allá donde te encuentres. Te amo más allá de las palabras”.

La desaparición de Sofía Herrera

El 28 de septiembre de 2008, Sofía Herrera y sus padres fueron junto con amigos a un camping de Río Grande. Aquel día, de un momento a otro, la menor desapareció y no se supo más de ella.

El principal sospechoso por la desaparición de Sofía Herrera. Foto: X

La Justicia tiene en la mira a un sospechoso. Se trata de Dagoberto Díaz, un nómade de Chile que vivió un tiempo en la Argentina. Díaz cuenta con pedido de captura y es buscado por la Interpol desde el 2020. Sin embargo, por el momento, no hay detenidos en relación al caso, ni tampoco pistas sobre el posible paradero de joven desaparecida.