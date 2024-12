La sorpresiva declaración de una de las primas de Loan: “Vi muchas cosas que no conté"

A más de seis meses de la desaparición de Loan Peña (5) en Corrientes, declaró Camila Núñez, prima del niño.

En primer lugar, la mujer detalló: “Vi muchas cosas que no conté, tengo miedo”. Además se refirió a los papás del menor, María y José, y agregó: “Mi palabra no tiene precio, aunque con el tío José hablo seguido y con la mamá también”.

“El mayor temor que tienen ellos es que planten el cuerpo, que aparezca en cualquier lado. Me conmueve su convicción, están preparados para recibir cualquier noticia”.

Por otro lado, el abogado de los padres de Loan, Juan Pablo Gallego, apuntó contra Laudelina Peña (la tía imputada en la causa), y señaló: “Están en un punto límite. Ella y Macarena-su hija- saben absolutamente todo lo que hicieron desde el momento cero. Esto nos acerca a nuestra responsabilidad de encontrarlo”.

La víctima desapareció el 13 de junio. Foto: NA

En este contexto, Camila y Macarena fueron sometidas a pericias psicológicas hace tan solo un mes en la provincia de Salta.

Últimos detalles sobre el caso

La semana pasada una de las detenidas, Mónica Millapi, habló por primera vez y expresó su intención de no volver a 9 de Julio, y manifestó que al pequeño "se lo tuvo que haber llevado alguien. La búsqueda fue rápida, por lo que debería haberse encontrado pronto".

Mónica Millapi. Foto: NA

Además, la acusada mencionó: "Me pregunté muchas veces qué ocurrió. Esto me ha hecho sentir una gran responsabilidad por ser madre, a pesar de no conocerlo".

Asimismo, continuó narrando que, junto a la abuela Catalina, planeaban aquel día ir a buscar naranjas cuando vieron a su marido perdido.

"Era mi primera vez con Loan, no sabía quién era. Nos dirigimos a buscar naranjas y en el camino nos encontramos con mi esposo, quien no podía hallar el naranjal", detalló Millapi. Y concluyó: “Cultivo la esperanza de que se esclarezca qué pasó. Me siento segura en Neuquén y no deseo regresar a 9 de Julio”.