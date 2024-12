"La Navidad murió con Mariana": el desgarrador relato del padre de la diseñadora que fue asesinada por una bala perdida hace un año

La Navidad de 2023 tuvo un trágico desenlace para Mariana Domínguez, la joven diseñadora que fue alcanzada por una bala perdida en Godoy Cruz. Ahora, las fiestas se convirtieron en una verdadera pesadilla para su familia, que reclama avances en la causa y que se encuentre al asesino. MDZ habló con Marcelo, su papá, quien sentenció que: "La Navidad murió con Mariana".

¿Cómo podemos pasar una fiesta?, se pregunta Marcelo. "Para nosotros la Navidad, las fiestas y todo tipo de reunión familiar murió con Mariana. No te dan ganas de festejar, ¿Qué vas a festejar?", sentenció el padre de la joven.

En ese marco, el deseo para quien perdió a su hija es muy diferente al de otras familias, incluso a los de la suya propia antes del fatídico 25 de diciembre de 2023: "Yo lo único que espero es que esto pase rápido, quiero despertarme y que ya sea 2025, que estas dos semanas se pasen lo más rápido que se pueda, es lo único que tengo para decir".

Mariana Domínguez tenía 28 años cuando fue alcanzada por una bala perdida en la Navidad de 2023 / Facebook

Cuando la celebración se convierte en tragedia

Mariana tenía 28 años cuando resultó gravemente herida por una bala perdida en la madrugada de Navidad de 2023 en Godoy Cruz . Tras el impacto, estuvo varias horas con muerte cerebral y finalmente falleció en el hospital a las 13:54, según el comunicado brindado en aquel momento.

El incidente tuvo lugar en la casa ubicada en la calle Picheuta al 800, donde Mariana y su familia se encontraban reunidos por la fiesta. Sin embargo, en un momento la joven manifestó que sentía un fuerte dolor de cabeza y se desvaneció prontamente, por lo cual fue llevada de urgencia al Hospital Central.

Una vez en el nosocomio, los médicos detectaron la herida de bala en la cabeza de la víctima, quien fue intervenida quirúrgicamente, pero falleció en cuestión de horas.

"Yo me levanto todos los días maldiciendo a ese hijo de p... que mató a mi hija", dice Marcelo al otro lado del teléfono, y deja un mensaje para estas fiestas: "Si sienten algo o si ven que algún cobarde o algún idiota hace un disparo al aire, y que no se da cuenta de que un disparo al aire mata, que no tengan miedo de denunciar, es una llamada anónima". Y agrega que "la gente tiene poca empatía hacia la desgracia de los demás, porque piensa que nunca le va a suceder, pero uno nunca sabe cuándo le va a pasar. El año pasado para la Navidad fue Mariana, pero puede ser cualquiera".

Dos reconstrucciones y las pericias pendientes

Las claves para desentrañar la causa que conmocionó a Godoy Cruz en la Navidad pasada tienen que ver con la trayectoria de la bala, para poder determinar el lugar desde donde se efectuó el disparo y los cotejos del plomo y las vainas halladas. Al respecto, además de las pericias e informes elaborados a lo largo de la investigación, también se realizaron dos reconstrucciones.

En la primera reconstrucción, llevada a cabo por el ingeniero Salazar -ahora jubilado-, del laboratorio de barrido electrónico, y con la participación de la Policía Científica, se hizo un cálculo conforme a la posible trayectoria y a un orificio que había en una tela media sombra que presentaba los rastros propios de un disparo de arma de fuego. A través de esta pericia se trazó una parábola que colocó el lugar del disparo en una esquina donde se encuentra la comisaría 27.

Así, fuentes judiciales indicaron que ante esa pericia solicitaron información sobre quiénes eran los policías que estuvieron de guardia esa noche, se secuestraron las armas de los agentes y se hizo el cotejo entre las pistolas y el plomo que tenía en la cabeza Mariana.

La segunda reconstrucción se llevó a cabo por pedido de la abogada Elena Quinteros, luego de que la familia de la víctima se constituyera en querellante en la causa y a través de la cual se marcó una trayectoria diferente de la bala perdida.

Sobre esto, Domínguez manifestó que "lo único que se logró, como dato positivo, es que cambió el lugar de la salida de la bala, que no venía del norte, sino desde la parte de la montaña, desde el suroeste. Es el lugar contrario a la Comisaría 27, donde está el Instituto de Seguridad".

Además, la querella pidió que el cotejo que había hecho la Policía entre los plomos y las vainas secuestradas hasta ese momento lo haga Gendarmería Nacional, la cual es una pericia que está en trámite y que sería uno de los próximos pasos a seguir en el marco de la investigación. Mariana era diseñadora y emprendedora / Facebook

Esperanza es lo último que se pierde

De momento, no hay identificados en la causa, aunque a través de las pericias de espera poder llegar al arma homicida. De hecho, una fuente cercana a la investigación consideró que "eso va a ser indudable". Sin embargo, lo más complejo será poder determinar quién usaba el arma el día que Mariana recibió el disparo, porque "las armas se pasan de mano en mano" y eso dificulta poder resolver quién la tenía en ese momento.

En tanto, Marcelo no se muestra conforme con la investigación, pero tampoco pierde esperanzas. "Como avance, no siento que haya un avance. Siento que es más de lo mismo, que tiran la pelota para adelante, como que no nos dan ningún tipo de información nueva, pero todo, tarde o temprano, se termina resolviendo. Tomá como ejemplo al caso Guardati, que aparecen los asesinos después de 30 años. Yo lo único que espero es que no pasen 30 años".

Respecto de los posibles sospechosos, el papá de Mariana sostuvo que "yo lo que te puedo decir es que la bala que mató a mi hija es una 9 milímetros, y es un arma reglamentaria que usa la Policía. También la usan los ladrones y la puede tener cualquiera, pero yo se positivamente que esa arma la tiene la Policía. Nosotros necesitamos que traigan al culpable, que haya un responsable, sea quien sea, sea un policía o un ladrón. A un año del asesinato de Mariana ni siquiera ha habido un sospechoso, pero la esperanza es lo último que voy a perder".