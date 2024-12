Indignante video: una mujer alcoholizada atropelló a una agente de tránsito en Recoleta

Una agente de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires vivió un mal momento este miércoles durante un control en el barrio de Recoleta. En el operativo, detuvieron a un auto para hacerle el teste de alcoholemia a la conductora, pero la misma se resistió y terminó embistiendo con su rodado a la mujer que se aprestaba a hacerle soplar la pipeta.

Por el hecho, la mujer de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que ser asistida por el SAME, que llegó hasta Libertador y Rodríguez Peña por la emergencia.

"No le pudimos hacer el alómetro y le pedimos que se moviera para el lado del test de alcoholemia. Ella aludía a que no podía soplar, pero eso no puede ser porque está preparado para que cualquier persona pueda hacerlo", dijo otro de los agentes en diálogo con TN.

Los agentes ya habían realizado un primer testeo sobre la conductora, pero al fallar la boquilla fueron en busca de otra y fue en ese momento cuando la mujer alcoholizada puso en marcha el auto y emprendió la huida a baja velocidad.

Al intentar detenerla, la agente quiso frenarla, pero la mujer desoyó las órdenes y continuó con su plan. En un momento, la funcionaria de tránsito de la Ciudad fue embestida por el vehículo, lo que le causó lesiones en el cuerpo.