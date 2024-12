Giro en el caso Nora Dalmasso: habló un forense que examinó el cuerpo pero fue ignorado

El médico forense Mario Vignolo, quien participó en la investigación del crimen de Nora Dalmasso ocurrido hace 18 años en Río Cuarto, compartió su análisis sobre los nuevos avances en la causa y aspectos que le llamaron la atención desde el inicio.

Vignolo explicó que, en su evaluación inicial, junto con otros peritos, consideraron que las pruebas apuntaban a una relación sexual consentida: “En caso de que no haya sido consentido, no fue un sexo violento, porque no había signos de violencia en el cadáver”. Sobre la reciente imputación de Roberto Marcos Barzola, un trabajador que prestaba servicios en la casa de Nora en esa época, el especialista comentó: “Que sea esta persona no descarta que haya sido consentido”.

El médico también detalló que Nora presentaba un golpe en la cabeza que atribuyó a un instinto defensivo al momento de ser estrangulada, pero aclaró que no tenía relación con el acto sexual. Además, cuestionó la dirección de la investigación inicial: “Siempre se temió que haya alguien importante implicado, y por ese temor empezaron a embarrar la cancha. El tiempo que pasa es la verdad que huye”.

El reciente hallazgo de ADN compatible con Barzola en la bata utilizada para estrangular a Nora y en vellos en la zona inguinal de la víctima ha reorientado la investigación. Vignolo destacó que las muestras genéticas recolectadas en ese momento son indiscutibles, y afirmó que solo falta corroborarlas.

El forense en una entrevista con Telenoche de Córdoba recordó que fue convocado a analizar el cuerpo de Nora una semana después del crimen, pero nunca fue llamado a declarar hasta 14 años después, durante el juicio de 2022. Criticó que su informe y el de otros expertos no fueran considerados adecuadamente: "Hubo cosas que, con 35 años de experiencia, me llamaron la atención. Me convocaron como ‘experto’, pero el día que iban no me avisaron, y luego pasaron décadas sin preguntarme qué decía mi informe".

"O sea hubo cosas raras, no digo que haya irregularidades, malas intenciones, pero hubo cosas que a mí me llamaron la atención", insistió.

El caso dio un vuelco este lunes cuando el fiscal Pablo Jávega imputó a Barzola por abuso sexual seguido de muerte, basándose en las nuevas pruebas genéticas. Este avance abre un nuevo capítulo en una investigación marcada por años de idas y vueltas que diluyeron, según Vignolo, "una verdad que tal vez estuvo siempre frente a nuestras narices".