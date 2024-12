El estremecedor relato del hijo de la jubilada que murió atropellada en Lomas de Zamora

El hijo de la jubilada que murió tras ser atropellada en Lomas de Zamora reveló detalles escalofriantes sobre el presunto asesino. Por el momento, el sospechoso continúa prófugo y denuncian que está escondido en Lomas de Zamora.

En diálogo con TN, Roberto, el hijo de la víctima, detalló que hace dos meses había ayudado al agresor cuando atropelló a un perro con la misma moto con la que atropelló a la jubilada. "Uno no se imagina que la persona a la que yo asistí hace dos meses fue la misma persona que me quitó a mi mamá", expresó con dolor.

Asimismo, según mencionó el hijo de la víctima, el prófugo tiene antecedentes y siempre iba borracho y drogado. "Todos los vecinos dicen que era sabido que iba a pasar. Este muchacho andaba como loquito con la moto, andaba borracho, drogado y robaba", manifestó.

Además, Roberto aseguró que el presunto asesino sigue en Lomas de Zamora. "Ayer o antes de ayer estuvo en una cancha del barrio Los Álamos y fue a los del tío a pedirle plata", afirmó el hombre y sostuvo que el prófugo mantiene comunicación con la mujer y con la familia. Sin embargo, Roberto reveló que el sospechoso no se va a entregar ni muerto.

Video: el momento en el que la jubilada fue atropellada

Por otro lado, el muchacho le pidió colaboración a los vecinos. "Les pido a todos los que conocían a mi mamá, que la ayuden", suplicó el joven y solicitó que aquellas personas que pueden brindar información relevante se acerquen a la fiscalía y presten declaración.

Por último, Roberto explicó que su familia continúa en shock por la muerte de la jubilada. "A nosotros nos arruinó la vida, nos destrozó. No tengo consuelo, tengo una nena de 3 años que me pregunta por su abuela y no sé qué decirle", sentenció. Y concluyó: "A mi mamá no me la devuelve nadie, la voy a enterrar a cajón cerrado porque le destrozó la cabeza".