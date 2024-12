“Alguien se lo llevó”: Mónica Millapi, una de las detenidas del caso Loan, habló por primera vez

Una de las detenidas por el caso Loan, Mónica Millapi, habló por primera vez sobre la desaparición del niño ocurrida hace seis meses en 9 de Julio, Corrientes.

Según medios televisivos, Millapi expresó su deseo de no regresar a 9 de Julio y recordó que "a Loan se lo tuvo que haber llevado alguien. La búsqueda fue rápida, por lo que debería haberse encontrado pronto".

Además, la detenida mencionó: "Me pregunté muchas veces qué ocurrió con Loan. Esto me ha hecho sentir una gran responsabilidad por ser madre, a pesar de no conocerlo".

Asimismo, Millapi continuó narrando que, junto a la abuela Catalina planeaban ir a buscar naranjas cuando encontraron a su marido perdido. Allí contó: "Era mi primera vez con Loan; no sabía quién era. Nos dirigimos a buscar naranjas y en el camino nos encontramos con mi esposo, quien no podía hallar el naranjal".

Por último, explayó: "Cultivo la esperanza de que se esclarezca qué pasó con Loan. Me siento segura en Neuquén y no deseo regresar a 9 de Julio".