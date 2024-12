El insólito motivo por el cual los sospechosos de balear al funcionario argentino en Brasil no fueron detenidos

Cuatro sospechosos de haber baleado al exfuncionario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón (51), durante sus vacaciones en Brasil fueron identificados. Sin embargo, el juez decidió no arrestarlos debido a un insólito motivo.

Según trascendió, los sujetos fueron identificados como Cláudio Augusto dos Santos, Tiago de Oliveira, Raphael Corrêa Pontes y Sandro da Silva Vicente. Aparentemente, Da Silva Vicente habría sido quien disparó contra la camioneta en la que iba el funcionario.

No obstante, el juez de turno Orlando Eliazaro Feitosa no dictaminó las detenciones de los acusados porque no se trataba de una situación urgente. "A pesar de la gravedad de los hechos, esta circunstancia por sí sola no justifica la intervención de este Tribunal de turno, por lo que el caso puede ser evaluado por el Tribunal Natural", detalló el juez.

El trágico hecho

El exfuncionario fue baleado hace un par de días en la favela Morro dos Prazeres, donde habría ingresado por error con su vehículo, luego de haber visitado el Cristo Redentor, uno de los lugares más emblemáticos de Brasil. El hecho se produjo en el barrio Santa Teresa, dominado por el Comando Vermelho, una de las bandas criminales más peligrosas del lugar.

Así quedó el auto del exfuncionario tras el ataque. Foto: X

La víctima había ido al Cristo junto a su pareja, Nadia Loza, secretaria de Turismo de Salta, y sus dos hijos, cuando entró en una calle estrecha y fue abordado por delincuentes con fines de robo, quienes lo balearon en la cabeza y el pecho.

Tras el asalto, Burlón perdió el dominio de su camioneta Volkswagen Taos y chocó contra una pared. El hombre fue rescatado por efectivos de la Policía Militar y rápidamente fue trasladado al Hospital Municipal Souza Aguiar, donde fue sometido a una cirugía que finalizó alrededor de las 3 de la madrugada del viernes. Tras la operación, los médicos decidieron inducirlo al coma para estabilizar su cuadro.