"Esperaba que en algún momento pida perdón": habló el hermano del parricida de Vicente López tras la condena

Diego, el hermano de Martín del Río, el doble parricida de Vicente López, habló tras la condena del hombre por haber matado a sus dos padres. El hombre contó cómo atravesó el juicio y reveló qué es lo único que espera de su consanguíneo.

“Estamos conformes con la condena, estamos conformes con el veredicto. La verdad es que fueron muy difíciles estos dos años y tres meses que estuvimos esperando que llegue esto. Esperando que en algún momento pida perdón, que cambie”, detalló el hermano.

Diego agregó: “Pero bueno, lo que vieron estos días fue más mentiras y más mentiras, y seguir acumulando. Ese era su modus operandi y yo creo que eso fue lo que lo lleva a explotar”.

Tras ser consultado sobre el crimen en sí, Diego respondió: “Siento que hubo un plan, no fue emoción violenta, siento que es algo que venía planificando hace un tiempo largo y lo peor de todo es que no entiendo por qué no dijo nada”. Además, supuso que quizás él no podía enfrentar a su padre”.

A su hermano solo fue a verlo una vez a la cárcel: dijo que fue una conversación imposible porque él solo decía que era inocente. “Me hubiera encantado creerle, pero no”. “Hasta el último momento pensé que, aunque sea por beneficio propio, iba a decir que ‘me arrepiento, no lo hice’.

Diego del Río al oír el veredicto abrazó a su mujer y a uno de sus amigos que lo acompañó en el juicio. Luego, se acercó a sus abogados y a los fiscales, a quienes visiblemente emocionado abrazó y les agradeció. Por último, en la tarde del pasado viernes se deliberó que Martín del Río cumplirá con reclusión perpetua, según confirmó la jueza Coehlo.