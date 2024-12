“Me mandó presa para quedar bien": la declaración de la empleada por el doble parricidio de Vicente López

La segunda jornada por el juicio a Martín del Río, el hombre acusado por el doble parricidio de Vicente López, continúa este martes y se espera que declaren más testigos, luego de una primera audiencia en la que fue apuntado por la empleada doméstica Nina Aquino.

Aquino, la exempleada doméstica del matrimonio presuntamente asesinado por su hijo menor en Vicente López, declaró frente al Tribunal de San Isidro y acusó a Martín del Río como el responsable del doble parricidio. Asimismo, la mujer sostuvo que fue una injusticia su detención por casi 15 días al principio de la investigación, donde se la acusó de ser la entregadora.

“Yo jamás haría eso, trabajé 12 años con ellos y me llevaba muy bien. ¿En qué cabeza cabe? Me llevaron a la comisaría y la pasé mal. Soy una persona grande y enferma. Lo que se me hizo no se justifica”, expresó frente al tribunal. Y agregó: “Me mandó presa para quedar bien. No quería ir él y prefirió mandarme a mí, a ésta pobre vieja”, reclamó durante la primera jornada del juicio.

Otra de las cuestiones de las que habló fue sobre el domicilio nuevo, el cual habría sido el detonante para que Del Río concretara los asesinatos: “Mercedes hablaba de una mudanza, decía que Martín le iba a comprar un departamento. Ella decía que compró el Chateau, en el piso 31. Hizo muchos números 31 y envolvió todas las cajas con ese número. Empezó en marzo con esto”.

Por último, relató sobre la caminata del hijo menor luego de cometer los crímenes y la cual quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Fue en ese momento cuando Aquino se levantó y replicó la mímica. “Esa persona que vi caminando la identifiqué, no hay dudas de que es Martín. Por la rengueada, por el físico. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Es como si fuera mi hijo”, exclamó.

“Primero ella confirma en un 100% que el caminante de los videos es el hijo menor del matrimonio. También que el buzo utilizado era de su papá y lo puede sostener, ya que ella lo lavaba todos los lunes. Por último, destaca que el control con el que se abrió el portón para concretar los crímenes era de José Enrique y lo tenía el detenido”, había señalado Carribero.