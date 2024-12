Identificaron al hombre que se metió a nadar a los Lagos de Palermo y desapareció

En las últimas horas, las autoridades confirmaron que el hombre que se metió a nadar a los Lagos de Palermo fue identificado gracias al resultado de ADN hallado en las prendas que dejó tiradas en la orilla. Sin embargo, por el momento las autoridades no hallaron al hombre.

El misterioso hecho ocurrió el lunes cerca de las 14 en Figueroa Alcorta y Pampa, en el barrio porteño de Palermo. Allí, un hombre, presuntamente alcoholizado, se metió al agua en el Lago de Regatas, frente al monumento a Juan Manuel Fangio, y nunca salió. Frente a lo ocurrido, un hombre alertó al 911 y comenzó un operativo por parte de Bomberos, Policía y personal del SAME.

A más de 24 horas del hecho, aún no hay noticias sobre el paradero del hombre, aunque sí pudieron avanzar en su identificación tras el resultado de genética. Si bien no dieron el nombre del sujeto, se trataría de un hombre de entre 35 y 40 años.

En el lago donde trabajan los buzos tácticos, lanchas y efectivos, hay dos metros de profundidad y hasta existen pozos que alcanzan los seis metros, lo que complejiza aún más la cuestión.

Las autoridades lo buscan desde hace más de 24 horas. Foto: NA

Alberto Crescenti, titular del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia), habló con los medios y reveló una de las hipótesis que manejan las autoridades. Crescenti destacó que el hombre pudo haber sido succionado por las plantas que están en el fondo y en el caso de ser así “las esperanzas de sobrevivir son pocas”.

"Todo el fondo del lago tiene coladeras, que son raíces de árboles, y elodea, que son las plantas que se ven en la superficie. Esas plantas subacuáticas lo que hacen es ejercer una succión. Por eso, está absolutamente prohibido sumergirse o bañarse en este lago: si se ingresa la planta y la coladera succionan y la persona no hace pie, no puede flotar y entra en paro respiratorio", detalló. Por último, le pidió a los vecinos que no se metan al agua.