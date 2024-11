Rompió el silencio uno de los imputados por la muerte de Liam Payne

Uno de los imputados por la muerte del músico inglés Liam Payne aseguró que "nunca lo abandonó" y negó las acusaciones en su contra.

Se trata de Rogelio Nores, un amigo que acompañó al exintegrante de la banda One Direction durante su estadía en el hotel Casa Sur del barrio porteño de Palermo entre el 13 y el 16 de octubre, día en que artista cayó del tercer piso.

En diálogo con el diario británico Daily Mail, el sospechoso, quien es investigado por presunto "abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes", consignó: "Nunca abandoné a Liam, fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera".

En este sentido aclaró que no era el mánager del intérprete, sino qué "él era su muy querido amigo" y afirmó que "había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con Payne" cuando se fue del lugar.

"Estoy realmente desconsolado por esta tragedia y he extrañado a mi amigo todos los días", agregó el imputado, a la vez que señaló: "El 17 de octubre declaré como testigo y desde entonces no he vuelto a hablar con ningún policía ni con ningún fiscal".

Por su parte, dos empleados del hotel situado en la calle Costa Rica 6032 se encuentran acusados por los mismos delitos.

A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 14 informó que se analizaron más de 800 horas de videofilmaciones de diversas cámaras de seguridad del establecimiento, y que también se les tomó testimonio a trabajadores del lugar, familiares, amigos y médicos.

El fiscal Andrés Esteban Madrea notificó a los tres implicados sobre su situación penal y les prohibió salir del país.

La causa continuará con el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados.

La autopsia reveló que Payne consumió cocaína, alcohol y un antidepresivo, mientras que falleció como consecuencia de un "politraumatismo" que le causó una "hemorragia interna y externa".

"Se presume que no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia", explicaron los forenses en su momento. Minutos después de la tragedia. /Foto: archivo.

Los investigadores creen que Liam no sabía lo que hacía ni podía entenderlo debido al estado en el que se encontraba, por lo que descartan la posibilidad de un acto consciente o voluntario.

Los restos del cantante fueron trasladados días atrás al Cementerio de Británico de Buenos Aires, ubicado en Chacarita, tras finalizar con los trámites burocráticos de la repatriación para embalsamarlo y conservar su estado.