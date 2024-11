Imputaron al hijo de un intendente de Salta por robo y contrabando de rieles

El hijo del intendente de la localidad de Coronel Juan Solá, provincia de Salta, y un comerciante fueron imputados y les dictaminaron prisión preventiva por el delito de contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en grado de coautores.

Se trata de José Miguel Gerala y David Edilberto Medina, quienes fueron detenidos el jueves pasado, en el marco de un operativo dirigido a desarticular el robo de rieles en la zona, para lo cual se concretaron nueve allanamientos.

“En el caso de Gerala, hijo del intendente del municipio Coronel Juan Solá, ubicado en el chaco salteño, el delito concurre con el de robo agravado por ser cometido en despoblado, según lo requerido por la fiscalía en la audiencia de formalización de la investigación penal”, subrayó el Ministerio Público Fiscal.

Ambos fueron detenidos en el marco de un operativo dirigido a desarticular el robo de rieles en la zona. Foto: Fiscales.gob.ar

Además, detallaron que el fiscal general de distrito presentó el caso ante el juez, a quien también le solicitó con éxito la prisión preventiva de ambos acusados, como así también la autorización para avanzar con las pericias a los teléfonos celulares secuestrados a los imputados.

La investigación

La auxiliar fiscal Roxana Gual explicó que las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia realizada el 23 de agosto de 2023 por parte del personal del Correo Argentino, en la que advertían sobre 480 cubiertas de presunto origen extranjero. Dichas cubiertas estaban distribuidas en numerosas encomiendas con distintos destinos.

Ante esta sospecha y con intervención de la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, procedieron a la apertura de los paquetes. Se estableció que todos los neumáticos habían sido comercializados por la firma “Distribuidora Norte Agro Gomas”, siendo Medina su representante comercial.

“Este nombre -sostuvo Villalba en la audiencia- no era nuevo para la fiscalía, pues ya se le había abierto una investigación por el delito de encubrimiento de contrabando en concurso real con el delito de uso de documento privado falso, en un caso que se resolvió el 26 de septiembre del 2023 a través de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el término de un año”, señala el escrito del Ministerio Público Fiscal.

En esa causa se determinó que el comerciante tuvo participación en el transporte ilegal de 272 cubiertas, una actividad que, para la fiscalía, Medina no cesó tras la probation acordada, por lo que se avanzó con la investigación y se determinó que administraba un galpón en la ciudad de Orán, ubicado en la calle Alberdi al 900.

Las escuchas

En el marco de estas tareas investigativas, el pasado 1 de julio, se recibió una denuncia anónima que involucraba al hijo de Atta Miguel Gerala, el intendente de Coronel Juan Solá, en el robo de rieles del Ramal C-25, en los tramos ubicados en las localidades de Pluma de Pato, Dragones y la estación Morillo.

Según la fiscalía, para cometer estos hechos, Gerala hijo, también conocido como “Yopi”, se valía de miembros de distintas comunidades aborígenes de la región a quienes proveía de las herramientas y maquinarias necesarias para extraer los rieles, por lo general en el tramo entre Padre Lozano y Morillo.

Gerala hijo les proveía a distintas comunidades aborígenes las herramientas y maquinarias necesarias para extraer los rieles. Foto: NA

Al respecto, el fiscal Villalba indicó que la participación del hijo del intendente ya la tenían en cierta manera comprobada, debido a las conversaciones que Medina mantuvo con sus proveedores. En una de ellas, un proveedor aseguró tener gran cantidad de rieles ya extraídos y listos para negociar. Además, en las charlas Gerala se mostraba ansioso y afirmaba que tenía “suficiente material, en toneladas, extraídos de los tramos férreos”.

“Al identificar la línea del interlocutor, comprobaron que se trataba de “Yopi” Gerala, quien, en uno de los tantos diálogos con Medina, se mostró ansioso por avanzar con la entrega del material extraído de las vías férreas, pero debió esperar en razón de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, andaba por la zona y había mucha vigilancia”, agrega el escrito.

No obstante, el fiscal dejó en claro que, si bien Medina aparece como la cabeza principal de esta organización delictiva, dicha posición aún no está del todo definida, ya que en la teoría del caso, el intendente Gerala también sería uno de los principales responsables. “Para la comisión de este delito no solo es necesario un brazo ejecutor, sino también la connivencia de Gendarmería Nacional, de fincas aledañas, incluido el actual intendente Gerala”, concluyó Villalba.

Finalmente, tras sus detenciones los acusados se abstuvieron de prestar declaraciones, mientras que sus defensas apelaron a morigerar la prisión preventiva con otras medidas como el arresto domiciliario, para lo cual, en el caso de Gerala se aludieron dolencias físicas. Sin embargo, los argumentos no tuvieron éxito.